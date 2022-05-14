В Баку представлен проект, направленный на содействие писателям в творческой деятельности (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Центр организации культурных мероприятий и работы с творческой молодежью Главного управления культуры города Баку представил проект, направленный на содействие писателям в их творческой деятельности, сообщили Trend Life в пресс-службе Управления.

Основная цель проекта - пропаганда чтения, содействие в деятельности талантливым творческим людям, создание возможности представления авторами их творческих работ широкому читательскому кругу.

В презентации проекта, которая прошла в галерее Art Tower, расположенной в Ичери шехер, приняли участие начальник Главного управления Ибрагим Алиев, заместитель председателя Союза писателей Азербайджана, писатель и журналист Рашад Меджид, доктор филологических наук, литературный критик Джаваншир Юсифли и т.д.

Организаторы мероприятия выразили готовность к рассмотрению предложений по содействию организации подобных мероприятий.

После презентации проекта гости мероприятия смогли пообщаться с писателями Самирой Ашраф и Ильхамом Азизом, узнать больше об их творческой деятельности.