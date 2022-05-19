Международный день музеев под музыку великого Узеира Гаджибейли (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее истории Азербайджана Национальной академии наук (НАНА) в рамках "Года города Шуша" состоялся концерт, на котором прозвучали сочинения выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли, сообщили Trend Life в музее.

Мероприятие было приурочено к Международному дню музеев, отмечаемому 18 мая.

Генеральный директор музея, академик Наиля Велиханлы поздравила сотрудников с Международным днем музеев и пожелала им успехов в работе.

Исполнительный директор музея, доктор философии по истории, доцент Фархад Джаббаров наградил группу сотрудников музея почетными грамотами за успехи в работе.

Далее была представлена музыкальная программа с участием солистов Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, Государственного академического театра оперы и балета, Государственного академического музыкального театра, Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, студентов Азербайджанской национальной консерватории и танцевальной группы Центра культурного творчества Бакинского государственного университета.

Прозвучали бессмертные романсы и арии из произведений гениального композитора Узеира Гаджибейли, были показаны сцены из таких оперетт, как "Аршин мал алан" и "Не та, так эта", а также исполнены танцы на музыку из опер.

Программа вызвала большой интерес у зрителей.