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Международный день музеев под музыку великого Узеира Гаджибейли (ФОТО)

Культура Материалы 19 мая 2022 12:56
Международный день музеев под музыку великого Узеира Гаджибейли (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее истории Азербайджана Национальной академии наук (НАНА) в рамках "Года города Шуша" состоялся концерт, на котором прозвучали сочинения выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли, сообщили Trend Life в музее.

Мероприятие было приурочено к Международному дню музеев, отмечаемому 18 мая.

Генеральный директор музея, академик Наиля Велиханлы поздравила сотрудников с Международным днем музеев и пожелала им успехов в работе.

Исполнительный директор музея, доктор философии по истории, доцент Фархад Джаббаров наградил группу сотрудников музея почетными грамотами за успехи в работе.

Далее была представлена музыкальная программа с участием солистов Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, Государственного академического театра оперы и балета, Государственного академического музыкального театра, Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, студентов Азербайджанской национальной консерватории и танцевальной группы Центра культурного творчества Бакинского государственного университета.

Прозвучали бессмертные романсы и арии из произведений гениального композитора Узеира Гаджибейли, были показаны сцены из таких оперетт, как "Аршин мал алан" и "Не та, так эта", а также исполнены танцы на музыку из опер.
Программа вызвала большой интерес у зрителей.

Международный день музеев под музыку великого Узеира Гаджибейли (ФОТО)
Международный день музеев под музыку великого Узеира Гаджибейли (ФОТО)
Международный день музеев под музыку великого Узеира Гаджибейли (ФОТО)
Международный день музеев под музыку великого Узеира Гаджибейли (ФОТО)
Международный день музеев под музыку великого Узеира Гаджибейли (ФОТО)
Международный день музеев под музыку великого Узеира Гаджибейли (ФОТО)
Международный день музеев под музыку великого Узеира Гаджибейли (ФОТО)
Международный день музеев под музыку великого Узеира Гаджибейли (ФОТО)
Международный день музеев под музыку великого Узеира Гаджибейли (ФОТО)
Международный день музеев под музыку великого Узеира Гаджибейли (ФОТО)
Международный день музеев под музыку великого Узеира Гаджибейли (ФОТО)
Международный день музеев под музыку великого Узеира Гаджибейли (ФОТО)
Международный день музеев под музыку великого Узеира Гаджибейли (ФОТО)
Международный день музеев под музыку великого Узеира Гаджибейли (ФОТО)
Международный день музеев под музыку великого Узеира Гаджибейли (ФОТО)
Международный день музеев под музыку великого Узеира Гаджибейли (ФОТО)
Международный день музеев под музыку великого Узеира Гаджибейли (ФОТО)
Международный день музеев под музыку великого Узеира Гаджибейли (ФОТО)
Международный день музеев под музыку великого Узеира Гаджибейли (ФОТО)
Международный день музеев под музыку великого Узеира Гаджибейли (ФОТО)
Международный день музеев под музыку великого Узеира Гаджибейли (ФОТО)
Международный день музеев под музыку великого Узеира Гаджибейли (ФОТО)
Международный день музеев под музыку великого Узеира Гаджибейли (ФОТО)
Международный день музеев под музыку великого Узеира Гаджибейли (ФОТО)
Международный день музеев под музыку великого Узеира Гаджибейли (ФОТО)
Международный день музеев под музыку великого Узеира Гаджибейли (ФОТО)
Международный день музеев под музыку великого Узеира Гаджибейли (ФОТО)
Международный день музеев под музыку великого Узеира Гаджибейли (ФОТО)
Международный день музеев под музыку великого Узеира Гаджибейли (ФОТО)
Международный день музеев под музыку великого Узеира Гаджибейли (ФОТО)
Международный день музеев под музыку великого Узеира Гаджибейли (ФОТО)
Международный день музеев под музыку великого Узеира Гаджибейли (ФОТО)
Международный день музеев под музыку великого Узеира Гаджибейли (ФОТО)
Международный день музеев под музыку великого Узеира Гаджибейли (ФОТО)
Международный день музеев под музыку великого Узеира Гаджибейли (ФОТО)
Международный день музеев под музыку великого Узеира Гаджибейли (ФОТО)
Международный день музеев под музыку великого Узеира Гаджибейли (ФОТО)
Международный день музеев под музыку великого Узеира Гаджибейли (ФОТО)
Международный день музеев под музыку великого Узеира Гаджибейли (ФОТО)
Международный день музеев под музыку великого Узеира Гаджибейли (ФОТО)
Международный день музеев под музыку великого Узеира Гаджибейли (ФОТО)
Международный день музеев под музыку великого Узеира Гаджибейли (ФОТО)
Международный день музеев под музыку великого Узеира Гаджибейли (ФОТО)
Международный день музеев под музыку великого Узеира Гаджибейли (ФОТО)
Международный день музеев под музыку великого Узеира Гаджибейли (ФОТО)
Международный день музеев под музыку великого Узеира Гаджибейли (ФОТО)
Международный день музеев под музыку великого Узеира Гаджибейли (ФОТО)
Международный день музеев под музыку великого Узеира Гаджибейли (ФОТО)
Международный день музеев под музыку великого Узеира Гаджибейли (ФОТО)
Международный день музеев под музыку великого Узеира Гаджибейли (ФОТО)
Международный день музеев под музыку великого Узеира Гаджибейли (ФОТО)
Международный день музеев под музыку великого Узеира Гаджибейли (ФОТО)
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