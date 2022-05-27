В Баку пройдет музыкальный фестиваль в честь народной артистки Азербайджана Фирангиз Ализаде

БАКУ /Trend Life/ - В Баку с 31 мая по 4 июня пройдет музыкальный фестиваль, посвященный юбилею председателя Союза композиторов Азербайджана, члена-корреспондента Академии наук Азербайджана, кавалера орденов "Шараф" и "Шохрат", народной артистки, профессора Фирангиз Ализаде, сообщает Trend Life.

Концертные программы, посвященные юбилею Фирангиз Ализаде, с успехом проходят во многих странах мира, в том числе в известных музыкальных салонах США, Германии и Великобритании. Творчество Фирангиз Ализаде, крепкими узами связанное с национальными ценностями и традициями, мугамом и фольклором, проникнутое идеями мира и гуманизма, достойно представляет азербайджанское искусство во всех странах. Не случайно, что Фирангиз Ализаде удостоена почетного звания "Артист мира" ЮНЕСКО, а также звания первого лауреата премии "Music Awards 2019" Фонда Ага Хана.

Юбилейные мероприятия предоставят возможность ценителям музыкального искусства познакомиться с некоторыми произведениями известного композитора.

31 мая в Концертном зале имени Узеира Гаджибейли Союза композиторов Азербайджана состоится научная конференция, посвященная творчеству Фирангиз Ализаде.

1 июня в Международном центре мугама будет представлен концерт из камерных произведений композитора с участием Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева.

Презентация книг и дисков, посвященных профессору Фирангиз Ализаде, состоится 2 июня в Национальной библиотеке имени Мирзы Фатали Ахундзаде.

3 июня в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в исполнении Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли прозвучат симфонические произведения Фирангиз Ализаде.

Фестиваль завершится 4 июня показом оперы "Интизар" в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета.