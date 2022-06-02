Состоялось открытие музыкального фестиваля в честь народной артистки Фирангиз Ализаде (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялось открытие музыкального фестиваля, посвященного юбилею председателя Союза композиторов Азербайджана, члена-корреспондента НАНА, кавалера орденов "Шараф" и "Шохрат", народной артистки, профессора Фирангиз Ализаде, сообщает Trend Life.

Открытие фестиваля прошло в концертном зале имени Узеира Гаджибейли Союза композиторов, где собрались представители музыкальной общественности республики, деятели искусства и культуры.

Состоялась научная конференция, посвященная различным аспектам творчества и многогранной деятельности Фирангиз Ализаде.

На открытии секретарь СКА, заслуженный деятель искусств Земфира Гафарова подчеркнула, что Фирангиз Ализаде, будучи выдающимся представителем композиторской школы, созданной великим Гара Гараевым, сегодня находится на вершине своего творческого пути, отмеченного самыми большими достижениями и почетными наградами.

"Яркое и разнообразное творчество Фирангиз Ализаде крепкими узами связанное с национальными ценностями и традициями, мугамом и фольклором, проникнутое идеями мира и человеколюбия, достойно представляет азербайджанское искусство во всех странах и континентах, служит сближению культур разных народов, Востока и Запада. Не случайно, что Фирангиз Ализаде присвоен почетный титул "Артист мира" ЮНЕСКО и она является первым лауреатом премии "Music Awards-2019" Фонда Ага Хана. А в эти знаменательные дни мы поздравляем Фирангиз Ализаде с награждением ее Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики", - отметила профессор.

Тепло поприветствовав юбиляра, Земфира Гафарова от имени всех членов Союза композиторов республики вручила Фирангиз Ализаде поздравительный адрес.

Были представлены подготовленные музыковедами доклады, каждый из которых был посвящен творческой деятельности юбиляра. С темой "Новшества, внесенные Фирангиз Ализаде в искусство Азербайджана" выступила заслуженный деятель искусств Хаджар Бабаева. О некоторых чертах музыкального стиля Фирангиз Ализаде рассказала заслуженный деятель искусств, доктор искусствоведения Имруз Эфендиева. Публицистической деятельности композитора посвятила свое выступление Рая Аббасова. Турецкие страницы творчества юбиляра осветила заслуженный работник культуры, доктор философии по искусствоведению Сеадет Техмиразгызы, ссопровождающиеся видеоматериалом.

Раскрытию философского мира музыки Фирангиз Ализаде посвятила свое выступление доктор философских наук Мина Гаджиева. Драматургическая концепция нового произведения Фирангиз Ализаде “NİZAMİ Cosmology”, премьера которого недавно состоялась в Лондоне, была рассмотрена в выступлении доктора философии по искусствоведению Явяра Неймятли. О богатом образном мире музыки композитора рассказала лауреат международных конкурсов Саида Тагизаде, проиллюстрировав свои тезисы исполнением "Музыки для фортепиано", сопровождавшимся выведенными на экран картинами заслуженного художника Рашада Мехтиева. В заключении с поздравительными словами выступил старейший член СКА, народный артист Тофиг Бакиханов.

Фирангиз Ализаде поблагодарила всех докладчиков и гостей мероприятия, выразив уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.