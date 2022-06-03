Карабах глазами детей – выставка в Баку (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре в рамках благотворительного проекта организации "Совместная помощь Азербайджану" (UAFA) проведена выставка работ детей, нуждающихся в особой заботе, сообщили Trend Life в театре.

Выставка, приуроченная к Международному дню защиты детей, прошла под названием "Qarabağ uşaqların gözü ilə" (Карабах глазами детей).

Автором идеи проведения выставки является заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению, директор театра Алигисмет Лалаев. Куратор выставки – главный художник театра Вюсал Рагим, координаторы – Захра Халафова и Айсель Амирова.

Работы участников выставки получились яркими и красочными, они отражали красоту природы, историю, культуру Карабаха.

Алигисмет Лалаев вручил всем детям, принявшим участие в проекте, поощрительные дипломы.

Участники проекта также посмотрели в театре спектакль "Qırmızı papaq və Redmüzi", автором и режиссером постановщиком которого является Захра Гулиева.