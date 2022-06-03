Methamorfosis, Sirius, Deyişmə. Dance, Oyan! – вечер особого настроения и колорита в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошел вечер классической музыки в рамках музыкального фестиваля, посвященного юбилею председателя Союза композиторов Азербайджана, члена-корреспондента НАНА, кавалера орденов "Шараф" и "Шохрат", народной артистки, профессора Фирангиз Ализаде, сообщает Trend Life.

В концертной программе были представлены камерные произведения - пять произведений композитора, каждое из которых отличалось своим особым настроением и колоритом, концепцией и историей создания. О них рассказала в своем вступительном слове музыковед, исполняющая обязанности директора Дома-музея Мстислава и Леопольда Ростроповичей Гюнай Алиева.

Начался концерт произведением для струнного оркестра Methamorfosis, относящихся к числу наиболее часто исполняемых произведений композитора. Оно было написано по заказу немецкого музыкального коллектива Berliner Philharmoniker, и впервые звучало в дни юбилея этого знаменитого ансамбля в Большом зале Берлинской филармонии. После премьеры это сочинение прочно вошло в репертуар многих камерных оркестров разных стран, и записано на компакт-диски в Германии и Швеции. В настоящем концерте его исполнил Государственный камерный оркестр имени Гара Гараева под управлением народного артиста Азербайджана Фахреддина Керимова.

Произведение Sirius для вибрафона соло ввело слушателей в совершенно неповторимый мир волшебных, неземных звуков этого музыкального инструмента. Название сочинения, ассоциирующееся с одной из самых ярких звезд нашей галактики, адресовано прославленной английской исполнительнице на ударных инструментах, подлинной звезде современного исполнительства - Эвелин Гленни. Включив произведение в свой репертуар, она исполняет его во многих странах мира. Сочинение прозвучало в исполнении солиста Государственного симфонического оркестра Бориса Пашкина.

Deyişmə II для контрабаса, таблы и камерного оркестра является примером интенсивных поисков композитора в тембровом обновлении своей музыкальной палитры. Сочетание европейского контрабаса и традиционного индийского инструмента табла при участии камерного оркестра – еще один пример сближения в творчестве композитора восточной и западной культур. Сочинение впервые звучало на открытии немецкого фестиваля Morgenland, а в Баку оно прозвучало впервые. Интерпретаторами этого опуса на фестивальном концерте выступили турецкий контрабасист Онур Озкан, ударник Вусал Байрамов и уже упомянутый камерный оркестр под управлением Самеда Сулейманли.

Композиция Oyan! для виолончели соло, одного из самых любимых инструментов Фирангиз Ализаде, также входит в репертуар известных виртуозов мира. Написанное в 2005 году по заказу Мстислава Ростроповича для проводимого в Париже 8-го Международного конкурса виолончелистов, оно впервые было исполнено на заключительном концерте конкурса. В этот вечер сочинение впервые прозвучало в Баку, его интерпретатором был замечательный шведский виолончелист Маркис Куплаис.

Завершило концерт произведение для камерного оркестра Dance (2016). Оно относится к числу самых популярных опусов композитора. Впервые исполненное в Сан-Франциско прославленным американским квартетом Cronos, Dance вошло в его постоянный репертуар, оно также исполняется многими другими квартетами и оркестрами разных стран. Созданное на основе азербайджанских мелодий, представленных в совершенно новом стиле, сочинение покорило слушателей своей яркостью, оригинальностью и блеском. Представленное Государственным rамерным оркестром под управлением Фахреддина Керимова, оно вызвало восторженный прием. Концерт, прошедший при полном аншлаге, завершился долго не смолкающими аплодисментами и овациями.