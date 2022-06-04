Маленький бакинский двор, посреди которого растет большое фисташковое дерево… Памяти Вагифа Асадова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 19 мая от остановки сердца на 76-м году жизни скончался видный режиссер театра и кино, сценарист, актер, режиссер Азербайджанского государственного театра юного зрителя, народный артист Вагиф Асадов. Его последним спектаклем стала постановка "Фисташковое дерево" по одноименному произведению выдающегося писателя и драматурга Максуда Ибрагимбекова. Моноспектакль был поставлен 15 апреля в Центре творчества Максуда Ибрагимбекова (ниже представлены фото).

Памяти Мастера этот спектакль был вновь показан в Центре творчества Максуда Ибрагимбекова, сообщает Trend Life.

Рассказ "Фисташковое дерево" можно назвать одним из самых ярких антивоенных произведений Максуда Ибрагимбекова. Впечатление от рассказа многократно усиливается тем, что повествование ведется от лица ребенка. В роли этого повзрослевшего мальчика, вспоминающего свое военное детство, выступил народный артист Азербайджана Фуад Османов. Вместе с его героем, зрители переносятся в маленький бакинский двор, посреди которого растет большое фисташковое дерево…

Это манифест человеческой стойкости, доброте, умению сопереживать и объединяться перед лицом любой беды, даже такой страшной, как война и смерть.

"Спектакль, дарующий надежду на будущее и веру в людей, скоро будет доступен для широкой публики. Мы и дальше планируем показывать его в Центре Центре творчества Максуда Ибрагимбекова, а также продолжается работа над азербайджанской версией, которая, надеемся, тоже скоро будет готова, как хотел этого Вагиф Асадов", - отметила директор Центра Анна Ибрагимбекова.

Вагиф Асадов родился 5 апреля 1947 года в Нахчыване. Он был выпускником факультета "Актер драмы и кино" Азербайджанского государственного университета культуры и искусств. После окончания вуза в 1969-1989 годах работал в Нахчыванском государственном музыкальном драматическом театре имени Джалила Мамедгулизаде: был актером, режиссером - постановщиком и главным режиссером коллектива. В 80-х годах стал создателем Театра поэзии "Джавид" в Нахчыване. С 1989 года работал в Азербайджанском государственном театре юного зрителя режиссером - постановщиком. Являлся автором более 50 фильмов и спектаклей. Также поставил несколько спектаклей в Государственном национальном драматическом театре и Иреванском государственном драматическом театре. Был режиссером и автором сценария ряда фестивалей, государственных мероприятий и проектов, посвященных видным деятелям истории и культуры, среди которых Джалил Мамедгулизаде, Гусейн Джавид, Самед Вургун, Гасан Турабов и т.д. Удостоен национальных премий и наград.