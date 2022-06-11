Натиг Алиев удостоен звания лауреата Межгосударственной премии "Звезды Содружества"

БАКУ /Trend Life/ - Согласно решению Совета по присуждению Межгосударственной премии "Звезды Содружества" народный художник Азербайджана Натиг Алиев удостоен звания лауреата премии за 2021 год, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

Премия ежегодно присуждается представителям государств Содружества за наиболее значимые успехи в сфере гуманитарной деятельности, соответствующие уровню мировых достижений и способствующие развитию как каждой из стран-участниц СНГ, так и Содружества в целом. На соискание высокой награды в этом году претендовали 12 номинантов из 8 стран. Решением жюри премии присуждены восьми соискателям.

Торжественная церемония награждения лауреатов состоится в Ташкенте в декабре 2022 года в рамках Форума творческой и научной интеллигенции.

Натиг Алиев - известный скульптор, народный художник Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат", почетный член Российской академии художеств, профессор. Родился в 1958 году в Баку. С отличием окончил Азербайджанское государственное художественное училище имени Азима Азимзаде и Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени Веры Мухиной (сейчас - Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия). В 1986 году стал членом Союза художников СССР. Творения мастера входят в сокровищницу национального и мирового искусства, украшают города мира.