Королева театра! Трогательные воспоминания коллег и друзей народной артистки Амалии Панаховой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Госфильмофонде Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное памяти народной артистки, лауреата Государственной премии Азербайджана, кавалера орденов "Шохрат" и "Шараф" Амалии Панаховой (1945 – 2018 годы), сообщает Trend Life.

Почтить память народной артистки Азербайджана пришли известные актеры, режиссеры, искусствоведы, а также родные и близкие Амалии Панаховой. До начала мероприятия гости с особым интересом рассматривали фотографии, отражающие жизнь и творческий путь актрисы. На фотоснимках, представленных на выставке в фойе Госфильмофонда, кадры из фильмов, фрагменты театральных постановок, в которых была занята Амалия Панахова. Рассматривая архивные фото, коллеги и близкие друзья народной артистки делились воспоминаниями о ней. У кого-то в памяти всплывали студенческие годы Амалии Панаховой, другие говорили об аншлагах на каждом ее спектакле, третьи вспоминали ее роли в фильмах, вошедших в летопись азербайджанского кинематографа.

Так, в беседе с Trend Life заслуженная артистка Азербайджана, известная актриса Сугра Багирзаде назвала Амалию Панахову легендой азербайджанского театра. "Амалия Панахова внесла большой вклад в азербайджанское театральное искусство и кино. Она любимица азербайджанского зрителя. В августе прошлого года состоялось открытие барельефа на доме, где жила народная артистка. И теперь у каждого, проходящего по улице, где установлен барельеф, в памяти будут всплывать прекрасны роли актрисы. Мы, ее коллеги, всегда помнили, и будем помнить Амалию Панахову", - сказала Багирзаде.

А Гамида Омарова призналась, как однажды в сочинении написала, что если когда-нибудь она станет актрисой, то хочет быть похожей именно на Амалию Панахову.

"Всегда восхищалась тем, как она любит свой театр, ценит и заботится о каждом актере. Амалия Панахова делала все возможное, чтобы актеры ее театра ни в чем не нуждались. Она была предана искусству, коллективу своего театра. Актеры Бакинского муниципального театра вспоминают ее с большой любовь, уважением, преданностью, и так будет всегда", - добавила Омарова.

В своем выступлении на вечере директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев отметил, что мероприятие собрало большое количество деятелей культуры, искусства, что еще раз свидетельствует об огромной любви, уважении, почтении к личности и деятельности Амалии Панаховой.

Джамиль Гулиев рассказал, что в Госфильмофонде Азербайджана создан личный архивный фонд Амалии Панаховой, в него вошли более 80 редких фотографий, книги, личные документы, статьи, опубликованные в печатных изданиях и другие материалы. Директор Госфильмофонда выразил признательность дочери Амалии Панаховой - Айнур Мухтаровой, которая передала данные материалы.

Заслуженный артист, кинорежиссер, актер Эльхан Гасымов в своих воспоминаниях об Амалии Панаховой перенесся в студенческие годы.

С Амалией Панаховой он дружил с 1962 года, познакомились они на курсе Театрального института (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). По его словам, уже в студенческие годы было видно, что у актрисы сильный, волевой характер, это проявлялось и в усердии и целеустремлённости в учебе.

"Об Амалии Панаховой написано множество монографий, статей, но они в полной мере не отражают весь масштаб личности народной артистки. Необходимо было находиться с ней в контакте, общаться, видеть искры в ее глазах, чтобы понять какой она была… Безусловно, имя Амалии Панаховой навсегда вписано в летопись национального театрального искусства. Большая часть ее жизни прошла на сцене, она была не только великолепной актрисой, но и основателем Бакинского муниципального театра. Она сыграла важную роль в судьбе актеров театра, они никогда не забудут ее, так же как и миллионы ее преданных поклонников", - сказал Гасымов.

Актер Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, народный артист Рафиг Азимов, который долгие годы разделял сцену с Амалией Панаховой, признался, что перед приходом на вечер, вновь пролистал книгу об Амалии Панаховой "Королева театра".

"Она воплотила галерею прекрасных, разноплановых театральных образов. Амалия Панахова одна из немногих актрис, кто сама пела в спектаклях. А создание Бакинского муниципального театра – важное, знаменательное событие в нашем театральном искусстве. Признание к ней пришло с ролью в спектакле "Ты всегда со мной". И с тех пор каждый образ – это был успех, на каждом ее спектакле – был аншлаг… Однако, вначале, когда Амалии Панаховой доверили роль в постановке "Ты всегда со мной", у взрослого поколения артистов это вызвало некое удивление. В то время заглавные роли не доверяли молодым актерам. Но Амалия Панахова безупречно справилась с задачей, этой своей работой она доказала всем, что в азербайджанский театр пришла великая актриса", - сказал Азимов.

Народный артист Азербайджана, театральный режиссер Марахим Фарзалибеков рассказал, что с самого начала своего творческого пути мечтал работать с Амалией Панаховой.

"Амалия Панахова воплотила множество ролей на театральной сцене, все они прекрасные, яркие, интересные, но один образ мне глубоко запал в душу… Это образ Хуршидбану Натаван… На днях Бакинский муниципальный театр представил премьеру спектакля "Xan qızı" (Ханская дочь) о Натаван. Этот спектакль мы посвятили памяти Амалии Панаховой. Признаюсь, раньше даже не мог бы представить, что буду режиссером в театре, созданном этой великой актрисой, и поставлю именно этот спектакль, - добавил Фарзалибеков.

Делясь воспоминаниями об Амалии Панаховой, тележурналист, автор сценария художественно-документального фильма "Onun qəribə taleyi" ("Ее странная судьба") Видади Гусейнов признался, что является преданным поклонником великой актрисы.

"Самые теплые воспоминания из детства… Я познакомился с Амалией Панаховой, когда мне было лет десять… Ее талант, актерская игра, мастерство перевоплощения - это был особый, волшебный мир. Помню, как еще совсем юным приходил на ее спектакли, это всегда были аншлаги. С тех пор мы всегда общались. Наша последняя встреча состоялась в 2018 году при записи телепередачи. Амалия Панахова тогда сказала, что у нее столько дел, которые ей хотелось бы воплотить в жизнь… Снять фильм "Ее странная судьба" считал своим долгом, и благодарю всех, кто оказал мне содействие в его создании", - подчеркнул Гусейнов.

На мероприятии внук Амалии Панаховой - Айдын от имени семьи актрисы выразил признательность всем участникам мероприятия, он поблагодарил присутствующих за теплые воспоминания и почтение к творческому наследию актрисы.

Далее состоялся показ документально фильма об Амалии Панаховой, подготовленный Бакинским муниципальным театром.