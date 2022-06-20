Street Food в Азербайджане – объявлен конкурс от Центра национальной кулинарии

БАКУ /Trend Life/ - Центр национальной кулинарии Азербайджана объявил о проведении конкурса, посвященного Street Food (уличная еда), сообщили Trend Life в центре.

Цель конкурса - развитие Street Food (уличная еда) в Азербайджане, представление местному населению и туристам новых, современных, быстрых в приготовлении, полезных и креативно оформленных блюд на основе национальной кухни.

Заявки на конкурс - разработка концепции продаж уличной еды - принимаются как от профессионалов, так и от непрофессионалов в данной сфере в возрасте старше 18 лет. Все материалы должны быть представлены в цифровой форме.

В заявке должны быть указаны:

1. Краткая информация об участнике (имя, фамилия, адрес, место работы и должность);

2. Фотография блюда (с трех ракурсов);

3. Стоимость блюда;

4. Техническая схема приготовления блюда, калькуляции и техническая карта;

5. Устройства и оборудования для приготовления и продажи блюда (посменное описание);

Заявки принимаются до 16 сентября 2022 года. Заявку нужно отправить на адрес электронной почты [email protected]

Победители будут выбраны и награждены жюри.