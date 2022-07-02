Забери меня домой... – канадский художник в гостях у азербайджанцев (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее истории Азербайджана Национальной академии наук (НАНА) состоялось открытие выставки под названием "Забери меня домой", организованной совместно с художественной галереей "Минджа Санат", сообщает Trend Life.

Куратор выставки, канадский художник Кристиан Фредериксен (Christian Fredericksen) отмечает, что основной целью организации экспозиции является межкультурный обмен опытом.

Так, восемь азербайджанских художников - Рамиз Аббасов (Шуша), Рейхан Асланова (Баку), Фидан Гумбатли (Агстафа), Вусала Агаразиева (Баку), Вусал Рахим (Гянджа), Юсиф Мирза (Лачин), Шафиг Османов (Гусар) и Турал Моюфов (Шеки) вместе с Фредериксеном посетили места, где они родились.

Руководитель художественной галереи "Миндже Санат" Фидан Бадалова подчеркивает, что 20 экспонируемых работ представляют собой два разных взгляда на восемь мест Азербайджана. Картины отражают темы семьи, родного края, традиций и особенно тему возвращения.

Авторы выставки предлагают зрителю посмотреть и сравнить работы азербайджанских художников и их канадского коллеги, которые размещены в экспозиции рядом.

Концепция выставки: дом – это место, где ты учишься говорить, учишься ходить, учишься задавать первые вопросы, формируешься как личность. Дом – это пространство, в котором ты существуешь без определенных суждений или ожиданий.

Азербайджан известен своим гостеприимством и теплым отношением к гостям. Выставка демонстрирует, что значит пригласить иностранца в свою семью, в свои воспоминания. Ее название - "Забери меня домой" взято именно из этой концепции.

Экспозиция продлится до 8 июля.