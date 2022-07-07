В Баку состоялась церемония награждения победителей I Международного конкурса педагогов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинской музыкальной академии (БМА) имени Узеира Гаджибейли прошла церемония награждения лауреатов первого Международного конкурса и фестиваля под названием "Педагогическое мастерство музыкантов", посвященных 100-летию академии и 40-летию Средней специальной музыкальной школы-студии БМА, сообщает Trend Life.

Фестиваль и конкурс прошли под руководством видного музыканта и композитора, ректора БМА, народного артиста СССР и Азербайджана Фархада Бадалбейли и при поддержке министерств образования и культуры.

Фархад Бадалбейли отметил важную роль учителя не только в подготовке профессионалов во всех областях музыкального искусства, но и в музыкальном воспитании молодежи, пропаганде лучших образцов музыкального искусства среди широкого круга любителей музыки.

Основная цель мероприятия – взаимный обмен опытом между педагогами из разных стран.

В соответствии с условиями, каждый педагог должен был представить на конкурс видеозапись открытого урока по выбранной им теме.

Языки выступлений (по выбору) – азербайджанский, турецкий, русский и английский. Общее число участников – 147.

В фестивале и конкурсе приняли участие представители Азербайджана, Турции, США, России, Украины и Казахстана.

От нашей страны участниками стали представители Баку, Сумгайыта, Хырдалана, Агдама, Губы, Гусара, Ширвана, Шамахы, Лянкярана, Мингячевира, Саатлы, Евлаха, Джебраила, Гобустана, Гейчая, Гянджи и Гаха.

"При организации фестиваля и конкурса нами была проделана определенная работа, при выполнении которой мы использовали многолетние связи с зарубежными странами и различными регионами нашей страны, налаженные в процессе проведения предыдущих республиканских и международных соревнований, фестивалей и конференций", - сказал автор проекта и сопредседатель жюри конкурса, директор экспериментальной школы-студии БМА, заслуженный деятель искусств Тарлан Сеидов.

В состав жюри от Азербайджана вошли: заслуженный педагог Нармина Гулиева, народные артисты Егяна Ахундова, Хураман Гасымова, Гюльбаджи Иманова, Рамиз Гулиев, Юсиф Ахундзаде, заслуженный деятель искусств Зумруд Дадашзаде и другие, а также - Намиг Султанов и Пярвин Мурадова-Дильбази (США), Лидия Фоменко, Татьяна Свитова и Мария Курганова (Россия), Таира Керимова и Гудрат Гасанзаде (Турция), Вера Войханская (Израиль), Антон Сомов (Казахстан).

С итогами конкурса (вместе с видеозаписями выступлений участников) можно ознакомиться по ссылке: https://www.musicacademy.edu.az.