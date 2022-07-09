В чем секрет долгих лет семейного счастья, или Музыкальные признания бакинцев в любви (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Русском доме в Баку прошло мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности, сообщает Trend Life. День семьи, любви и верности - российский праздник, который отмечается 8 июля.

В мероприятии приняли участие супружеские пары, которые находятся в счастливом браке не один десяток лет. 12 супружеским четам были вручены медали "За любовь и верность".

Перед началом официальной части мероприятия некоторые из присутствующих пар, чей стаж в браке составляет более 30 лет, поделились с Trend Life секретами счастливой семейной жизни.

Вахид и Егяна Гулиевы в августе отметят 35-летие со дня свадьбы. "До свадьбы мы были обручены три года, так что, если посчитать, то вместе мы уже 38 лет. У нас двое детей - сын и дочь. Знаете, мужчины большую часть времени проводят на работе, и на плечи женщин ложатся заботы о семейном быте, воспитании детей и т.д. Я благодарен супруге - она вырастила наших детей, дала им хорошее воспитание. Считаю, что залог семейного счастья во взаимопонимании, уважении, а когда возникают критические ситуации, самое главное - проявить терпение, где-то уступить", - сказал Гулиев.

Любовь Еремина и Алексей Телегин подчеркивают, что фундамент семейного счастья - это взаимопонимание. "Вместе мы 33 года, а познакомились, когда я приехала в Баку на отдых из Кемеровской области. Всем молодым парам мы желаем счастья, любви и согласия – ведь это залог крепкой и дружной семьи", - сказала Еремина.

Первая встреча Юсифа и Лалы Ахундзаде состоялась около 50 лет назад в Бакинском государственном университете.

"Я получил звание старшего лейтенанта, а вот женат еще не был. Родственники торопили, говорили, что пришло время семью создавать. И я дал слово: "Женюсь!". На следующий день пошел в Бакинский государственный университет, там работала наша родственница, которая представила мне несколько "претенденток". Свой взор я остановил на Лале ханум, она в тот период была лаборанткой на кафедре. В этот же вечер назначил ей свидание. С этого и началась наша история…", - сказал народный артист, главный военный дирижер Отдельного образцового военного оркестра министерства обороны Азербайджана генерал-майор Юсиф Ахундзаде.

Супруга Юсифа Ахундзаде - Лала Ахундзаде отмечает, что ее муж - очень порядочный, честный человек, и именно эти качества привлекли ее в нем. "На него можно положиться, такие люди в наше время встречаются редко. Если он дал слово, то всегда его сдержит. А семейная жизнь с военным не всегда простая, это касается и дисциплины. Супруг не любит опознаний", - сказала она.

В официальной части мероприятия руководитель Русского дома Ирек Зиннуров пожелал всем присутствующим семейным парам гармонии, тепла, уюта, любви и благополучия.

Вели вечер вице-президент Бакинского клуба авторской песни, лауреат конкурсов, поэтесса, композитор и исполнительница Вафа Мамедова и доктор философии по искусствоведению, старший преподаватель Бакинской музыкальной академии (БМА) имени Узеира Гаджибейли Алена Инякина. Отметим, что Алена Инякина является организатором концертной программы, также на вечере в ее исполнении прозвучал ряд композиций.

В ходе концертной программы в исполнении педагогов, студентов и выпускников БМА прозвучали красивые музыкальные композиции, которые помогли гостям вечера вспомнить минуты своих самых счастливых мгновений жизни.

На вечере выступили: заслуженные артисты Азербайджана Антон Ферштандт и Эльнара Мамедова, лауреаты международных конкурсов Нариман Алиев, Камилла Иманова, Теймур Кязимов, артист Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева Фархад Алекперов, студентка БМА Айсель Гусейнзаде. Концертмейстер программы - лауреат международных конкурсов Диляра Керимова (фортепиано).

Все прозвучавшие композиции отражали чувства нежности, заботы, они были, словно музыкальные признания в любви – искренними, волнительными и очень важными.

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