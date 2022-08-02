Состоится презентация каталога и фильма об уникальном памятнике древнего наскального искусства в Азербайджане

БАКУ /Trend Life/ - Третьего августа в Park inn Hotel Baku состоится презентация документального фильма Bəşəriyyətin ortaq dəyəri - Qobustan ("Общая ценность человечества – Гобустан") и каталога Qobustan - Cingirdağ-Yazılıtəpə və Sona qaya petroqliflərinin korpusu ("Мост петроглифов Гобустан - Джингирдаг-Язылытепе и Сона-гая"), сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Документальный фильм и каталог подготовлены по заказу Гобустанского национального историко-художественного заповедника.

Также в рамках мероприятия пройдет выставка книг, журналов и буклетов, изданных заповедником.

Гобустан – это уникальный памятник древнего наскального искусства, музей под открытым небом. Здесь выявлено более 6000 рисунков на 1000 скал. Самые ранние рисунки, а также предметы материальной культуры датируются периодом верхнего палеолита. Они образуют археологический комплекс, воплощающий в себе историю древних племен. Помимо наскальных рисунков, здесь можно увидеть курганы, древние укрытия и пещеры. В 2007 году культурный ландшафт наскальных рисунков Гобустана был включен в список памятников Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Информационная поддержка мероприятия– Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.