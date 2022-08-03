В Баку презентованы фильм и каталог о новых исследованиях в Гобустанском заповеднике (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Park inn Hotel Baku состоялась презентация документального фильма Bəşəriyyətin ortaq dəyəri - Qobustan ("Общая ценность человечества – Гобустан") и каталога Qobustan - Cingirdağ-Yazılıtəpə və Sona qaya petroqliflərinin korpusu ("Мост петроглифов Гобустан - Джингирдаг-Язылытепе и Сона-гая"), сообщает Trend Life.

Документальный фильм и каталог подготовлены по заказу Гобустанского национального историко-художественного заповедника. Также в рамках мероприятия была организована выставка книг, журналов и буклетов, изданных ранее заповедником.

На презентации директор Гобустанского национального историко-художественного заповедника Вугар Исаев отметил, что изучение памятников Гобустана является одним из основных направлений деятельности заповедника. В заповеднике проводятся регулярные исследовательские и археологические работы с участием местных и зарубежных специалистов.

Вугар Исаев подчеркнул, что в 2016 году в заповеднике стартовала реализация проекта Qobustan qayaüstü incəsənətinin rəqəmsal məlumat bazasının yaradılması ("Создание цифровой информационной базы наскального искусства Гобустана").

Данный проект направлен на повторное документирование наскальных изображений Гобустана с применением современных методов. В его рамках в Гобустане впервые при изучении памятников был использован метод 3D-моделирования. Первые итоги исследовательского проекта наши отражение в каталоге Qobustan - Cingirdağ-Yazılıtəpə və Sona qaya petroqliflərinin korpusu.

В ходе исследований в Гобустанском заповеднике были обнаружены 541 новое изображение и 18 новых скал с изображениями.

В своем выступлении министр культуры Азербайджана Анар Керимов отметил, что в 2007 году культурный ландшафт наскальных рисунков Гобустана был включен в список памятников Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Говоря о каталоге и документальном фильме, министр подчеркнул, что они представляют собой новый взгляд на историю и наскальные изображения Гобустана. По его словам, с их помощью можно получить более обширную информацию о наскальных рисунках Гобустана.

Анар Керимов подчеркнул, что каталог станет хорошим источником информации для общественности и зарубежных специалистов.

Далее вниманию участников мероприятия был представлен документальный фильм.

Отметим, что Гобустан – это уникальный памятник древнего наскального искусства, музей под открытым небом. Здесь обнаружено более 6 000 рисунков на одной тысяче скал. Самые ранние рисунки, а также предметы материальной культуры датируются периодом верхнего палеолита. Они образуют археологический комплекс, воплощающий в себе историю древних племен. Помимо наскальных рисунков, здесь можно увидеть курганы, древние укрытия и пещеры.

Информационная поддержка мероприятия – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.