Азербайджанские художники представили свои картины в самом романтичном городе Европы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Венеции (Италия) прошли художественная выставка и воркшопы с участием азербайджанских художников, сообщила Trend Life заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова.

По ее словам, экспозиция была представлена в галерее San Stae, расположенной во дворце Палаццо Приули Бон – историческом здании, построенным в конце XIV века. Выставка прошла при совместной организации галереи и Ассоциации имени Тогрула Нариманбекова, действующей во Франции.

Свои работы на ней представили азербайджанские художники - Асмер Нариманбекова, Саида Хагверди, Маргарита Керимова-Соколова, Нармина Велиева, Сахиб Асадлы, Лейла Алиева, а также воспитанники Арт-студии под руководством Нармины Велиевой.

Асмер Нариманбекова подчеркнула, что на выставке, помимо работ представителей Азербайджана, экспонировались произведения турецкой художницы К.Музаффер Генчер, грузинских мастеров, а также греческих авторов - участников ассоциации International action Art Piraeus при ЮНЕСКО.

В рамках проекта венецианской галереи художники приняли участие в воркшопах, в ходе которых делали зарисовки городских пейзажей, архитектурных памятников и других достопримечательностей Венеции. Этот город, как известно, называют самым романтичным уголком Европы.