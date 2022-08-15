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Две награды азербайджанского режиссера из Локарно (ФОТО)

Культура Материалы 15 августа 2022 10:20 (UTC +04:00)
Две награды азербайджанского режиссера из Локарно (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Фильм "Balıqlara Xütbə" (Sermon to the Fish/"Проповедь рыбам") азербайджанского режиссера Хилала Байдарова удостоен двух наград 75-го Международного кинофестиваля в Локарно (Швейцария), сообщает Trend Life.

Кинолента получила награду "Специальное упоминание Pardo Verde WWF", а вторую награду фильму присудили члены молодежного жюри, в номинации под названием "Качество жизни зависит от окружающей среды".

Напомним, что картина азербайджанского режиссера была включена в международную конкурсную программу. На фестивале состоялась мировая премьера фильма.

Фильм "Balıqlara Xütbə" является совместным производством Азербайджана, Мексики, Швейцарии и Турции.

Авторы сценария картины – Хилал Байдаров и Айсу Акджан. В ролях: Рена Аскерова, Орхан Искендерли и Гусейн Насиров.

Международный кинофестиваль в Локарно считается четвертым по важности европейским кинофестивалем после Каннского, Венецианского и Берлинского. Лауреатам фестиваля вручается премия - статуэтка леопарда "Золотой Леопард".

Две награды азербайджанского режиссера из Локарно (ФОТО)
Две награды азербайджанского режиссера из Локарно (ФОТО)
Две награды азербайджанского режиссера из Локарно (ФОТО)
Две награды азербайджанского режиссера из Локарно (ФОТО)
Две награды азербайджанского режиссера из Локарно (ФОТО)
Две награды азербайджанского режиссера из Локарно (ФОТО)
Две награды азербайджанского режиссера из Локарно (ФОТО)
Две награды азербайджанского режиссера из Локарно (ФОТО)
Две награды азербайджанского режиссера из Локарно (ФОТО)
Две награды азербайджанского режиссера из Локарно (ФОТО)
Две награды азербайджанского режиссера из Локарно (ФОТО)
Две награды азербайджанского режиссера из Локарно (ФОТО)
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