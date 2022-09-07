В России состоится мировая премьера "Мугам-сюиты" Риада Мамедова

БАКУ /Trend Life/ - В рамках XX Фестиваля камерно-оркестровой музыки "Азия - Сибирь - Европа" в Красноярске (Россия) состоится мировая премьера "Мугам-сюиты" для фортепиано, тара и струнного оркестра азербайджанского пианиста и композитора Риада Мамедова, сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

Фестиваль проходит в Красноярске с 3 по 13 сентября 2022 года. В его рамках 9 сентября на сцене Малого концертного зала Красноярской филармонии состоится сольный концерт Риада Мамедова, который выступит с программой, посвященной классикам XIX и XX столетий - Фридерику Шопену и Александру Скрябину, а также исполнит импровизации на джазовые стандарты.

10 сентября на той же сцене состоится мировая премьера "Мугам-сюиты" для фортепиано, тара и струнного оркестра Риада Мамедова. Произведение прозвучит в исполнении Красноярского камерного оркестра, солисты программы - виртуоз-исполнитель на таре, заслуженный артист Азербайджана Алиага Садиев, пианист - Риад Мамедов.

Международный фестиваль камерно-оркестровой музыки "Азия - Сибирь – Европа" - культурный проект, где сибирские музыканты ежегодно выходят на сцену с лучшими исполнителями России и зарубежных стран. Фестиваль проходит в Красноярске с 2001 года.