В Баку стартовал фестиваль ANIMAFILM – интересно и детям, и взрослым (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 76 фильмов из 29 стран мира поборются за призы V Международного фестиваля анимации для детей и взрослых ANIMAFILM, стартовавшего в среду в Баку, сообщает Trend Life.

Для ANIMAFILM текущий год знаменательный – фестиваль отмечает свое пятилетие. С каждым годом масштабы мероприятия растут, а программа становится все богаче, разнообразнее и интереснее.

Торжественная церемония открытия юбилейного фестиваля состоялась в Киноцентре "Низами" в Баку.

В начале вечера было представлено выступление ансамбля народных инструментов заслуженного артиста Азербайджана Тогрула Асадуллаева. Зарубежные гости, присутствующие на мероприятии, смогли насладиться красотой и мелодичностью азербайджанской национальной музыки.

В своем выступлении на церемонии открытия первый заместитель министра культуры Азербайджана Эльнур Алиев рассказал о развитии кинематографа в стране, и мерах, предпринимаемых в этом направлении. Замминистра подчеркнул, что в общей стратегии поддержки кинематографа большую роль занимают анимационные фильмы Было отмечено, что анимация - это тот жанр, который объединяет и детей, и взрослых.

Далее состоялся показ анимационных фильмов.

ANIMAFILM пройдет с 7 по 11 сентября 2022 года. В текущем году фестиваль посвящен теме "Изменение климата", все средства, вырученные от продажи билетов, будут перечислены в Фонд возрождения Карабаха для содействия восстановлению экологического баланса на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Конкурсанты будут бороться за призовые места в семи номинациях. В этом году фестиваль представит зрителям три основные программы: конкурсную, внеконкурсную и программу для профессионалов. Помимо показов анимационных фильмов, будут организованы воркшопы и мастер-классы с участием местных и зарубежных специалистов.

В составе детского жюри азербайджанские дети, а в международное жюри вошли иностранные специалисты: Джонатан Ласкар (Швейцария), Тилли Уоллес (Великобритания), Маркус Эвре (Великобритания), Нодар Бегиашвили (Грузия), Йорн Леуверинк (Нидерланды), Дэниел Бёрд (Великобритания).