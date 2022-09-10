В Баку прошла встреча с художественным руководителем нью-йоркского театра (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Союзе театральных деятелей Азербайджана (СТДА) в Баку прошла встреча с художественным руководителем нью-йоркского театра "Oren", режиссером, председателем комитета по культуре Конгресса бухарских евреев США и Канады Борисом Катаевым и актрисой, певицей Тамарой Катаевой, сообщили Trend Life в пресс-службе СТДА.

Встреча прошла при организации СТДА и Общественного объединения "Diaspor Fəaliyyətinə Jurnalistlərin Dəstəyi" (Поддержка журналистами диаспорской деятельности).

Во встрече приняли участие народные артисты Азербайджана - председатель СТДА Азер Паша Нематов, заместитель председателя Гаджи Исмаилов, а также другие известные азербайджанские театральные деятели.

Азер Паша Нематов, поприветствовав гостей из США, выразил удовлетворение в связи с их визитом в Азербайджан. Гаджи Исмаилов преподнес в подарок Борису и Тамаре Катаевым книгу о деятельности СТДА.

Борис и Тамара Катаевы поделились впечатлениями от пребывания в Азербайджане и выразили признательность руководству СТДА за встречу.

На мероприятии были продемонстрированы видеоматериалы о творчестве Бориса и Тамары Катаевых, а также о деятельности СТДА. Кроме того, прозвучали композиции в исполнении Тамары Катаевой.