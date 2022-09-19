Писатели из Египта и России провели в Баку творческую встречу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошла творческая встреча с читателями известного египетского поэта, писателя и журналиста Ашрафа Абу Аль-Язида и российского писателя и поэта, сопредседателя Литературного совета Ассамблеи народов Евразии, члена Союза писателей России и Русского географического общества, почетного члена Союза писателей Азербайджана, нашего соотечественника Эльдара Ахадова, сообщает Trend Life.

Мероприятие прошло в Русском доме с участием представителей творческой интеллигенции и молодежи. Ашраф Абу Аль-Язид представил свою первую книгу на русском языке "Улица в Каире", переведенную Эльдаром Ахадовым и опубликованную в прошлом месяце в Каире в серии "Литература Шелкового пути". Присутствующие смогли услышать стихи в исполнении автора и переводчика, и задать поэтам вопросы об их творчестве. Были также представлены новые книги Эльдара Ахадова, литераторы рассказали о своем творчестве, ответили на вопросы, провели автограф-сессию книг. В рамках мероприятия в преддверии VI открытого Евразийского литературного фестиваля фестивалей "ЛиФФт -2022" также состоялся телемост с руководителем представительства Россотрудничества в Египте (Каир) Маратом Гатиным и членом Генерального совета Ассамблеи народов Евразии, руководителем Международного литературного движения ЛИффТ Маргаритой Аль (Россия).

Ашраф Абу Аль-Язид основатель литературной серии "Шелковый Путь" и автор энциклопедии о странах Шёлкового Пути, изданной Александрийской библиотекой. Он - президент Ассоциации журналистов Азии, обладатель премии арабской журналистики в области культуры, присуждаемой Дубайским пресс-клубом, лауреат корейской премии Манхэ, победитель Евразийского литературного фестиваля фестивалей "ЛиФФт", который проходил в прошлом году в Стамбуле. Его стихи и романы переведены на испанский, итальянский, английский, турецкий, персидский, корейский и другие языки. Он также является первым переводчиком поэзии классика татарской литературы Габдуллы Тукая на арабский язык.

Эльдар Ахадов также ознакомил Ашрафа Абу Аль-Язида с достопримечательностями Баку, была почтена память шехидов на Аллее шехидов.