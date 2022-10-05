"Международный цирк: Победители фестиваля" в Баку

БАКУ /Trend Life/ - Бакинский государственный цирк представит программу "Международный цирк: Победители фестиваля" (Beynəlxalq Sirk: Festival Qalibləri"), сообщили Trend Life в пресс-службе цирка.

Организатором цирковой программы "Международный цирк: Победители фестиваля" является всемирно известный цирковой артист, обладатель ряда престижных наград в сфере циркового искусства, наш соотечественник Аллахверди Исрафилов.

Отметим, что цирковая программа стартует 14 октября и продолжится до 27 ноября текущего года.

12 октября пройдет благотворительный показ для членов семей шехидов и ветеранов Карабахской войны.