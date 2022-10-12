"По следам предков" – красочный мир Ульвии Гамзаевой

БАКУ /Trend Life/ - В Музейном центре в Баку 28 октября в 18.00 состоится церемония открытия персональной выставки заслуженного художника Азербайджана Ульвии Гамзаевой под названием "По следам предков". Экспозиция будет организована при поддержке министерства культуры Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе Музейного центра.

Ульвия Гамзаева родилась 30 апреля 1982 года в селе Шекерабад Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики в семье военнослужащего. В 2003 году она окончила Нахчыванский государственный университет по специальности "Изобразительное искусство" и продолжила обучение в магистратуре университета. Занимала должность старшего преподавателя кафедры изобразительного искусства и живописи Нахчыванского государственного университета. В настоящее время продолжает педагогическую деятельность в Нахчыванском государственном университете. Является диссертантом Азербайджанской государственной академии художеств.

Творчество Ульвии Гамзаевой многогранно. Она является автором памятника, воздвигнутого в молодежном парке Нахчыванского государственного университета в 2001 году в память о жертвах геноцида. Подобный памятник был воздвигнут в Азербайджане впервые. Также она является художником-постановщиком спектаклей, поставленных по поэме Низами Гянджеви "Сокровищница тайн", пьесе-феерии "Синяя птица" Мориса Метерлинка, произведению "Телескоп" Эльчина Эфендиева на сцене Нахчыванского государственного музыкально-драматического театра. Её работы экспонировались на различных групповых и персональных выставках.

Гамзаевой присвоено почетное звание заслуженного художника Нахчыванской Автономной Республики АР и Азербайджанской Республики. Она является членом Союза художников Азербайджана, а также Международной ассоциации художников при ЮНЕСКО. Избрана действительным членом (академиком) Всемирной академии искусств "Новая эра". Гамзаева также занимается активной общественной деятельностью. С 2012 года она является куратором и организатором I, II, III, IV Международного фестиваля изобразительного искусства "Нахчыван – колыбель человечества", который проводится в биеннальном формате. В 2011 году на III конференции Союза художников Нахчывана она была избрана председателем Союза художников Нахчывана. Была избрана депутатом Верховного Собрания Нахчыванской Автономной Республики IV созыва, а также депутатом Милли Меджлиса Азербайджанской Республики V и VI созывов.

Вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Иса Габиббейли характеризует творчество Ульвии Гамзаевой, добившейся больших успехов за короткий срок, благодаря упорному труду следующим образом: "Сюжет и композиция картин, мифологические образы и мотивы, символы, отражающие национальные ценности – все это отличительные черты своеобразного творчества Ульвии Гамзаевой. Работы говорят о том, что Ульвия Гамзаева является самобытной художницей, обладающей неповторимым и индивидуальным стилем. Она занимает особое место в национальном изобразительном искусстве Азербайджана. Гамзаева является одной из основоположниц современной азербайджанской миниатюрной живописи. Синтез деталей народного творчества и мифологических образов и единство с современными тенденциями определяет облик современного миниатюрного искусства, созданного Ульвией Гамзаевой. Классическая миниатюрная живопись Азербайджана основана на мотивах народных танцев и лирико-эпических произведений, а миниатюры Ульвии Гамзаевой представляют собой иное художественное явление, основанное на мифологических мотивах, образцах народного творчества и современной жизненной философии. Ульвия Гамзаева – один из ярких представителей мифологической миниатюры. Все это является подтверждением того, что Ульвия Гамзаева является творческой личностью, обладающей иным образом мышления в изобразительном искусстве Азербайджана".

Отметим, что творчество художницы известно и за рубежом. Во время учёбы в университете её работы экспонировались на различных выставках в таких странах, как США, Турция, Франция и завоевали признание публики. В дальнейшем художница получала приглашения на выставки, фестивали и симпозиумы в области живописи и искусства, проводимые в различных странах мира, а её работы удостаивались высших наград на многих мероприятиях. Художница принимала участие в проектах в таких странах, как США, Португалия, Китай, Турция, Туркменистан, Грузия и представляла нашу страну на пленэрах.

Говоря о ее творчестве, арт-консультант, писательница, спикер, директор Института арт-бизнеса Кэролайн Эдлунд отметила: "Определить жанр работ Ульвии Гамзаевой довольно непросто. Она работает гуашью и маслом на холсте. На первый взгляд ее работы выглядят как современные аллегории. Недостаточно просто увидеть образ, его нужно понять. Более того, её работы тесно связаны с древними традициями азербайджанского искусства. Картины, напоминающие ковры, миниатюры и древние петроглифы оживляют фантастических персонажей легенд и сказок. Следует уделить внимание мировоззрению художницы, которое отражает историческую правду, древнюю символику, "вплетенную" в современные графические техники, защищённые авторским правом".

Говоря о факторах, вдохновивших её на развитие в сфере искусства, а также об отношении к своему творчеству, Ульвия Гамзаева подчеркивает: "Я родилась в Нахчыване - одном из прекрасных и древних городов Азербайджана. Здесь жили мои предки, здесь прошло мое счастливое детство... Я надеюсь, что и в будущем буду жить на этой древней земле, обладающей богатыми традициями. В Нахчыване живут благородные и гордые люди. Они словно наши высокие и снежные горы. Горжусь, что на этой святой земле жили и творили великие зодчие, музыканты, художники, мудрые полководцы. Нахчыван – колыбель гениев. Великолепная природа, чистый воздух, мои родители во многом способствовали тому, что я стала художницей. Ложась спать, я с нетерпением жду наступления утра. Увидев сон, стараюсь запомнить его и выразить на листе бумаги либо холсте. В моих работах, мыслях и желаниях нет пустот. Язык символов, узоров, цветов, музыки – всё это я, всё это мое, всё это у меня... Порой бывает сложно: "Я есть и меня нет".

Моя жизнь – это просто "точка". Человек, созданный из точки, в итоге возвращается к ней. Всю жизнь я буду ожидать превращения гусеницы в бабочку... Я отправляю свой корабль, полный мыслей, иллюзий, мифов и сказок, в плавание. Знаю, у моего корабля нет причала. Я просто забыла поднять якорь, которого и не было на моей лодке. Моя реальность – это совсем не реальность. Я не люблю часы, цифры - они смеются, издеваются и ждут, чтобы сказать: уже поздно. К сожалению, времени очень мало...".

Выставка работ Ульвии Гамзаевой – это красочный мир, полный мифологии и настоящей жизненной философии.

Выставка будет проходить с 29 октября по 1 ноября 2022 года. Время работы экспозиции: 10:00-18:00. Вход свободный.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az