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Названы время и место проведения съезда Союза писателей Азербайджана

Культура Материалы 13 октября 2022 15:56 (UTC +04:00)
Названы время и место проведения съезда Союза писателей Азербайджана

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - XIII съезд Союза писателей Азербайджана начнет работу 26 октября в 10.00, сообщили Trend Life в организации.

Съезд пройдет в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре.

По приглашению Союза писателей Азербайджана в съезде примут участие более двадцати гостей из Турции, России, Литвы, Израиля, Пакистана, Грузии, Германии, Ирака, Беларуси и Ирана.

26 октября в 9.00 участники съезда посетят Аллею почетного захоронения, где почтут память общенационального лидера Гейдара Алиева, а также азербайджанских писателей, затем посетят Аллею шехидов.

Список делегатов съезда будет опубликован в газете "Ədəbiyyat qəzeti" в выпуске за 22 октября.

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