В Баку состоится концерт "Şanlı tarix"

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева 17 октября в 19:00 состоится концерт молодых музыкантов в рамках проекта "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи), сообщает Trend Life.

Концертная программа под названием "Şanlı tarix" (Славная история) будет посвящена Дню восстановления независимости Азербайджана, отмечаемому 18 октября.

На концерте выступят молодые пианисты - Айтадж Велизаде, Угур Няби, Инджи Гасанова, Фарах Алиева, Нурджан Джафарова, Нурай Гулиева, Нармин Керимли, Айшан Угурлуева, Зюмрюд Мамедова, Валерия Олховая, Фарида Гулиева, Ясаман Умюдова, Айшан Умюдова, Амира Меджидова, Бахши Байрамова, а также исполнители на скрипке - Сабина Гасанзаде, Наргиз Сафарли и композитор Севгим Мусазаде.

"Gənclərə dəstək" – проект, реализуемый Государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева, основной задачей которого является выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане. Этот проект - источник самых разных возможностей для реализации талантов и творческих идей. Автор идеи проекта - директор филармонии, народный артист Азербайджана, известный пианист Мурад Адыгезалзаде, координатор - музыковед Айла Керимова-Закария.

Информационная поддержка концерта – Trend.az, Day.az, Milli.az