Акварельная лирика в осеннем Баку c 55-ю оттенками (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре искусств "Хатаи" состоялось открытие выставки Хафиза Керимова "Akvarellə Lirika" (Акварельная лирика), посвященная 55-летию художника, сообщает Trend Life.

Выступившие директор Центре искусств "Хатаи" Захид Авазов, секретарь Союза художников Азербайджана, народный художник Агали Ибрагимов, народный художник Ариф Гусейнов, заслуженный деятель искусств Зиядхан Алиев, председатель Объединения художников Нахчыванской Автономной Республики, заслуженный художник Ульвия Гамзаева, председатель Хатаинской районной организации партии "Ени Азербайджан" Вугар Рагимзаде и другие говорили об оригинальности творческого стиля Хафиза Керимова, влюбленного в природу родного края, перенесенного мастером с большим художественным вкусом на живописные полотна.

Акварель - одна из самых сложных и загадочных художественных техник, самая капризная и непредсказуемая. С ней трудно работать, ее трудно хранить, она непредсказуема и требует от художника максимальной сосредоточенности. Почти не допускающая переделок и правок, акварель требует от художника особой чуткости, верности глаза и руки, виртуозного владения цветом и формой. Тайна обаяния, неизменной привлекательности акварельной техники, ее вечной молодости и актуальности остается неразгаданной на протяжении столетий. И настоящему мастеру она дает возможность бесконечного разнообразия эффектов.

Свободное перетекание тонов, мягкость переходов и насыщенность палитры - все это раскрывает ни с чем несравнимые очарование и изысканность в работах Хафиза Керимова. В этих работах предельно раскрывается темперамент художника, выражается творческая индивидуальность - чувство цвета, степень и характер колористической одаренности.

Хафиз Керимов родился в селе Махмудоба Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики. Выпускник Художественного техникума имени Азима Азимзаде. Член Союза художников Азербайджана. Работы мастера кисти хранятся в национальных музеях, частных коллекциях, в том числе за рубежом.