"По следам предков" с Ульвией Гамзаевой – удивительные картины, наполненные философией и мифологией (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Музейном центре в Баку открылась персональная выставка работ заслуженного художника Азербайджана Ульвии Гамзаевой под названием "По следам предков", сообщает в пятницу Trend Life. Экспозиция художницы – это красочный мир, полный мифологии и настоящей жизненной философии.

Экспозиция, организованная при поддержке министерства культуры Азербайджана, вызвала большой интерес публики. Поздравить художницу с открытием вернисажа и насладиться завораживающей красотой, созданных ею картин, пришли видные общественные деятели, известные представители науки, литературы, искусства, творческая молодёжь.

На вечере минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

Президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Иса Габиббейли в своем выступлении отметил, что Гамзаева является самобытной художницей, обладающей неповторимым и индивидуальным стилем. Было отмечено, что уже в годы студенчества работы Ульвии Гамзаевой вызывали большой интерес и привлекали внимание. Сюжет и композиция полотен, мифологические образы, символы, отражающие национальные ценности – все это отличительные черты своеобразного творчества Ульвии Гамзаевой. Ее картины основаны на мифологических мотивах, образцах народного творчества и современной жизненной философии.

Проректор Азербайджанской государственной академии художеств, народный художник, профессор Салхаб Мамедов, заведующая сектором министерства культуры Азербайджана Алтун Микаиллы и многие другие отметили, что в своем творчестве художница опирается на глубокие национальные корни, мифологию, философию. Художница родилась в Нахчыване - одном из прекрасных городов Азербайджана, на древней земле, обладающей богатыми традициями, что и нашло отражение в ее работах. Ее творчество многогранно, современно и индивидуально.

Заслуженный деятель искусств, художник Рафиг Керимов на мероприятии зачитал стихи собственного сочинения, посвященные творчеству Гамзаевой.

Еще одним приятным моментом вечера стало выступление дочери Ульвии Гамзаевой, которая исполнила музыкальную композицию на таре. Выступление было встречено бурными аплодисментами публики.

Ульвия Гамзаева выразила признательность организаторам выставки, всем выступившим на мероприятии за теплые слова в ее адрес, а также гостям вечера.

"На выставке экспонируется 85 картин. Все произведения следуют тематики "По следам предков". Счастлива, что после значительного периода времени в Баку проходит моя персональная выставка. Для меня крайне волнительно представлять зрителям, представителям творческой среды свои картины. Каждая работа – моя реальность, и с этой реальностью, с моим миром я хочу познакомить зрителей", - сказала Гамзаева.

Выставка продлится до первого ноября 2022 года. Время работы экспозиции: 10:00-18:00. Вход свободный.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Ульвия Гамзаева родилась 30 апреля 1982 года в селе Шекерабад Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики. Выпускница Нахчыванского государственного университета по специальности "Изобразительное искусство", где ныне преподает. Является диссертантом Азербайджанской государственной академии художеств. Автор памятника, воздвигнутого в молодежном парке Нахчыванского государственного университета в 2001 году в память о жертвах геноцида. Подобный памятник был воздвигнут в Азербайджане впервые. Также она является художником-постановщиком спектаклей, поставленных по поэме Низами Гянджеви "Сокровищница тайн", пьесе-феерии "Синяя птица" Мориса Метерлинка, произведению "Телескоп" Эльчина Эфендиева на сцене Нахчыванского государственного музыкально-драматического театра.

Является членом Союза художников Азербайджана, Международной ассоциации художников при ЮНЕСКО, действительным членом (академиком) Всемирной академии искусств "Новая эра". С 2012 года является куратором и организатором четырех Международных фестивалей изобразительного искусства "Нахчыван – колыбель человечества", который проводится в биеннальном формате. В 2011 году на III конференции Союза художников Нахчывана она была избрана председателем Союза художников Нахчывана. Была избрана депутатом Верховного Собрания Нахчыванской Автономной Республики IV созыва, а также депутатом Милли Меджлиса Азербайджанской Республики V и VI созывов.

Работы художницы экспонировались в США, Турции, Франции, Португалии, Китае, Турции, Туркменистане, Грузии и т.д., удостоены международных наград.