Представлены 44 лучшие работы, посвященные Победе в Отечественной войне Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошла церемония награждения победителей художественного турнира "ZƏFƏR – 44", посвященного славной Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, сообщает Trend Life.

Проект был реализован Государственной художественной галереей и Центром искусств "Хатаи" при поддержке министерства культуры, министерства науки и образования, Союза художников Азербайджана, Исполнительной власти Хатаинского района Баку и АzTV.

Выступившие директор Центра искусств "Хатаи" Захид Авазов, народный художник Ариф Гусейнов, директор отдела музеев и экспозиций Государственной художественной галереи Эльчин Гусейнли и старший научный сотрудник Зияфат Джаббарова, помощник по гуманитарным вопросам в Исполнительной власти Хатаинского района Пянах Иманов рассказали о проекте, направленном на развитие творческого потенциала молодежи и отражение Победы в художественных работах.

В турнире с участием более 500 авторов от 10 до 21 года членами жюри было выбрано 44 лучшие работы, которые представлены в экспозиции, а их авторы отмечены сертификатами и ценными призами.

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