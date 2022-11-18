100-летие Фикрета Амирова – музыка, которая трогает сердца (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся очередной концерт в рамках музыкального фестиваля, посвященного 100-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР Фикрета Амирова, сообщает Trend Life.

Фестиваль проводится министерством культуры Азербайджана.

В своем выступлении на вечере музыковед, заслуженный работник культуры Саадет Тахмиразгызы отметила, что музыкальные произведения, которые прозвучат в программе, несомненно, тронут сердца всех гостей вечера.

Было подчеркнуто, что симфонические мугамы и симфония "Низами" Фикрета Амирова исполнялись оркестрами под художественным руководством всемирно известных дирижеров. Создав оперу "Севиль", композитор заложил основы лирико-психологической оперы в Азербайджане, а его балет "Тысяча и одна ночь" - одна из жемчужин мировой музыкальной сокровищницы. Фикрет Амиров создал симфонические мугамы "Шур", "Кюрд-овшары", "Гюлистан-Баяты-Шираз". Балет "Низами", "Азербайджанское каприччио", сюита "Азербайджан", "Азербайджанские гравюры" являются ценными страницами богатого творческого наследия композитора.

Затем был представлен концерт с участием Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова (художественный руководитель и главный дирижер – народный артист Агаверди Пашаев, музыкальный руководитель – Махир Ордубади).

Солисты программы – народная артистка Симара Иманова, заслуженные артисты – танцовщицы Нигяр Шахмурадова, Гюнель Шейхова, Нигяр Рзаева, ханенде Алмаз Оруджова, Эхтирам Гусейнов, Нурия Гусейнова, а также исполнители Нурлан Азизбейли, Талех Яхъяев, Вафа Везирова, Нурлана Абдуллаева, Равана Гурбанова и Рауф Масимов (кяманча).

На вечере были исполнены сочинения композитора – танец из музыкальной комедии "Gözün aydın" ("Радостная весть"), песни из кинофильмов, произведение "Kor ərəbin mahnısı" (Песня слепого араба) из постановки "Шейх Санан" Гусейна Джавида и многие другие.

Выступления были тепло приняты публикой, никого не оставив равнодушным.

Отметим, что в программу фестиваля, проходящего 12-23 ноября, включены серии концертных программ и спектаклей.