Произведения Фикрета Амирова представлены с красочными инсталляциями (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоялся концерт, посвященный 100-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора, кавалера государственных премий и орденов, народного артиста СССР и Азербайджана Фикрета Амирова, сообщает Trend Life.

На открытии вечера был продемонстрирован видеоматериал о жизни и творчестве Фикрета Амирова. Художественный руководитель концерта - профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА), заслуженный преподаватель Гульнара Аджалова, режиссер-постановщик - старший преподаватель БМА Дмитрий Бабаев.

В концертной программе произведения Фикрета Амирова исполнили заслуженная артистка Наргиз Керимова, лауреаты республиканских и международных конкурсов Махир Тагизаде, Анар Сеидов, Атеш Гара, Джамаля Абдинзаде, Азиза Агазаде, Нармина Исмаилова, Гусейн Нагиев, Захра Джахан Шихалиева, Фарида Аббасзаде, Фарах Мусаева, Нигяр Ибадуллаева, Камран Талыблы, Мирза Сафаров.

Хоровой коллектив группы SABAH (художественный руководитель и дирижер Дмитрий Бабаев) в сопровождении Рашада Агаева представил слушателям свои яркие выступления.

Выступления артистов сопровождались красочными инсталляциями на экране и овациями зрителей.

В заключение вечера дочь Фикрета Амирова - Севиль ханум выразила глубокую благодарность за организацию грандиозного концерта.