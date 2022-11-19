Представлена книга о школе искусств, носящей имя Фикрета Амирова

БАКУ /Trend Life/ - При организации Главного Управления культуры города Баку в Азербайджанской национальной консерватории состоялась презентация книги "Одиннадцатилетняя школа искусств №6 имени Фикрета Амирова" (Fikrət Əmirov adına 6 nömrəli onbirillik incəsənət məktəbi), сообщили Trend Life в пресс-службе Управления.

Издание посвящено 100-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР Фикрета Амирова и 60-летию школы.

На мероприятии присутствовали ректор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист Азербайджана Сиявуш Керими, заместитель начальника Главного управления культуры города Баку Назим Алиев, заместитель главы Исполнительной власти Бинагадинского района Баку Севиндж Сулейманова, дочь Фикрета Амирова - Севиль Амирова, руководители столичных музыкальных школ, представители общественности.

Был продемонстрирован видеоролик о деятельности школы, носящей имя выдающегося композитора.

На вечере было отмечено, что 15 марта 2022 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 100-летнего юбилея Фикрета Амирова.

Было подчеркнуто, что как в стране, так и за ее пределами проводятся различные мероприятия, посвященные композитору, звучит его музыка.

Проректор Азербайджанской национальной консерватории по научным делам Лала Гусейнова, директор музыкального колледжа при Консерватории Назим Казымов и директор Одиннадцатилетней школы искусств №6 имени Фикрета Амирова Аделя Юсифова рассказали о вкладе Фикрета Амирова в азербайджанскую национальную музыку.

Далее состоялась презентация книги. Издание состоит из трех глав: первая посвящена основанию школы, вторая содержит обзор мероприятий, прошедших в школе с 2016-го по текущий год, третья – это воспоминания деятелей искусства.

Затем была представлена концертная программа.