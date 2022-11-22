Воспоминания дочери Фикрета Амирова: В моей душе столько его произведений...

БАКУ /Trend Life/ - 22 ноября исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР Фикрета Амирова. В связи с этим представители общественности, видные деятели культуры и искусства, члены семьи Фикрета Амирова посетили Аллею почетного захоронения в Баку и почтили память видного композитора, сообщает во вторник Trend Life.

Дочь Фикрета Амирова - Севиль Амирова в беседе с Trend Life отметила, что в этом году и в Азербайджане, и за его пределами проходит цикл мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения Фикрета Амирова.

"Это имеет важное значение для нашей культуры, пропаганды азербайджанской музыки за рубежом, ознакомления с ней представителей молодого поколения. Папу я всегда вспоминаю очень тепло, благодарна, что у меня был такой отец, столько нам дал, направлял нас по жизни... В моей душе столько его произведений оставили след, что не могу выделить какое-то одно. Так люблю все его симфонические, камерно-инструментальные произведения, фортепианную, вокальную музыку, музыку к кинофильмам, спектаклям… Поэтому и не могу выделить…" - отметила она.

Отвечая на вопрос, посвящена ли опера "Севиль" ей, дочь композитора отметила, что нет.

"Премьера оперы состоялась в 1953 году. Я родилась в том же году, и наверное, поэтому отец назвал меня именем главной героини оперы", - добавила она.

По словам Севиль Амировой, взрослея, получая музыкальное образование, она все больше и больше осознавала масштаб личности отца.

"Что касается музыкального образования, естественно, повлияла среда, в которой я росла, но, думаю, если бы отец не почувствовал какие-то данные, то не направил бы меня по этому пути. Конечно, он направлял нас и в выборе педагогов, музыкальных инструментов, и жанров", - сказала дочь композитора.

Отметим, что в связи со 100-летием со дня рождения Фикрета Амирова в нашей стране и за ее пределами проходят мероприятия, посвященные выдающемуся азербайджанскому композитору.

В том числе, третьего ноября в концертном зале штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже (Франция) состоялся музыкальный вечер, посвященный 100-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова.

Также 12-23 ноября по случаю 100-летия со дня рождения Фикрета Амирова министерство культуры Азербайджана проводит музыкальный фестиваль. В его программу включены серии концертов и спектаклей, представляемых в Баку и Гяндже.