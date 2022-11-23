Во Дворце Гейдара Алиева прошел торжественный концерт, посвященный 100-летию Фикрета Амирова (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева прошел торжественный концерт, посвященный 100-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора, кавалера государственных премий и орденов, народного артиста СССР и Азербайджана Фикрета Амирова, сообщает Trend Life.

На открытии вечера первый заместитель министра культуры Азербайджана Вагиф Алиев рассказал о жизни и творчестве великого композитора, внесшего огромный вклад в национальную культуру.

Было отмечено, что творчество Фикрета Амирова - национальное достояние, а жизнь - яркий пример беззаветного служения искусству и людям, преданности высоким духовным идеалам. Фикрет Амиров заложил основы жанра симфонического мугама, создал незабываемые музыкальные произведения, завоевавшие славу во всем мире.

Успешно синтезировав прекрасную народную музыку и мугамные традиции с современной музыкальной техникой, композитор создал великолепные оперы, балеты, симфонии, песни, романсы и камерно-инструментальные произведения. В этих произведениях во всем своем разнообразии нашли отражение лирико-романтические краски, свойственные стилю Фикрета Амирова, национальный дух, философско-психологическая глубина и мелодичная красота. Произведения композитора исполняли известные оркестры мира под управлением именитых дирижеров, и они по сей день звучат на престижных мировых сценах. Включение юбилейной даты со дня рождения Фикрета Амирова в программу юбилеев выдающихся личностей и знаменательных событий ЮНЕСКО в 2022-2023 годах является свидетельством высокой оценки его творчества в международном масштабе.

В концертной программе приняли участие Государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением народных артистов Рауфа Абдуллаева и Ялчина Адигезалова, а также лауреата международных конкурсов Мустафы Мехмандарова, Государственный ансамбль народных инструментов под управлением народного артиста Агаверди Пашаева, труппа Государственного академического театра оперы и балета под управлением заслуженного артиста Эйюба Гулиева, Государственный ансамбль песни и танца, народные артисты Алим Гасымов, Егяна Ахундова, Самир Джафаров, Гюльянаг Мамедова, Гюльяз Мамедова, Симара Иманова, заслуженные артисты Алмаз Оруджова, Инара Бабаева, Илаха Эфендиева, Анар Шушалы, вокалистка Фатима Джафарзаде.

Гостям были представлены видеоматериалы о творчестве Фикрета Амирова, его интервью. Наряду с тем, что Фикрет Амиров был великим композитором, он также был прекрасным человеком, истинным интеллигентом и патриотом. Богатое достижениями наследие Фикрета Амирова, прививающее духовность, патриотизм и воспевающее общечеловеческие идеалы, является одной из наиболее ярких страниц летописи азербайджанского музыкального искусства.

Фото и видео – Вугар Иманов