"Так поступают все" - веселые переодевания и драматические расставания в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета 26 ноября состоится показ знаменитой оперы Вольфганга Амадей Моцарта "Cosi fan tutte" ("Так поступают все"), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Эта опера входит в сокровищницу мирового оперного искусства и идет на сцене многих известнейших театров мира. Премьера оперы состоялась 26 января 1790 года в Вене.

"Так поступают все" - опера с веселыми переодеваниями, драматическими расставаниями, легкомысленным адюльтером и неоднозначным финалом.

Для исполнения партии Дорабеллы приглашена солистка Тбилисского государственного театра оперы и балета имени З.Палиашвили, обладатель Гран-при VIII международного конкурса вокалистов имени Бюлюбюля Эльмина Гасанова.

В спектакле также выступят солисты Театра оперы и балета - народный артист Азербайджана Акрам Поладов (партия дона Альфонсо), заслуженные артисты Фарида Мамедова (партия Фьордилиджи), Инара Бабаева (партия Деспины), солисты Атяш Гараев (партия Феррандо) и Махир Тагизаде (партия Гульельмо).

Оперой будет дирижировать главный дирижер Театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров Эйюб Гулиев.

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