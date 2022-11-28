Как в Сумгайыте Махмуд и Бахар решили легко разбогатеть (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Сумгайытском государственном драматическом театре состоялась премьера спектакля режиссера Фуада Кязымова "Kimdir müqəssir" (Кто виноват), поставленного по одноименной пьесе национального классика, драматурга Абдулрагим бека Хагвердиева, сообщает Trend Life.

Спектакль поставлен в жанре водевиля вместе с коллективом Сумгайытского музыкального колледжа (директор – доцент Сабина Мехтиева). На открытии вечера и.о. директора театра, заслуженный артист Видади Мамедов поздравил коллектив и зрителей с премьерой.

Руководитель музыкальной группы – Кенуль Бекирова, художник-постановщик спектакля – Низами Дадашев, художник – Ариф Музаффаров, музыкальное оформление - Тельман Ганиев. В ролях – Элай Хасыев, Вафа Гурбанова и Эльмир Мехтиев.

Пьеса, написанная в 1909 году, поставлена в современной интерпретации. Водевиль рассказывает о молодой семье - Махмуде и Бахар, которые живут в деревне и мечтают разбогатеть. Махмуд всегда видит причину их бедности в супруге, хотя сам большой лентяй и лодырь, в чем его и обвиняет Бахар. Один из их споров случайно слышит проходящий мимо Гасым бек. Он говорит, что богат, ему некому оставить свое наследство и он может отдать его им, если они выполнят одно условие... Семейная чета считает это условие легким способом сразу же разбогатеть, но… Пьеса повествует о людях, которые в погоне за своими страстями забывают об обещаниях, предаваясь порокам …

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az