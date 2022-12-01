В Баку состоялся показ спектакля "Шейх Санан", посвященный 140-летию Гусейна Джавида (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре юного зрителя прошел показ спектакля "Шейх Санан", посвященный 140-летию со дня рождения видного поэта и драматурга Гусейна Джавида, сообщает Trend Life.

Мероприятие проведено в рамках распоряжения Президента Азербайджана о праздновании 140-летнего юбилея Гусейна Джавида.

На открытии вечера главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств Мехрибан Алекберзаде рассказала о жизни и творчестве Гусейна Джавида - яркого представителя романтизма в Азербайджане начала XX века.

Гусейн Джавид (Гусейн Абдулла оглы Расизаде) родился 24 октября 1882 года в Нахчыване. На протяжении всей творческой жизни всецело олицетворял единство философской мудрости и художественного совершенства, вписав яркие страницы в историю азербайджанской литературы. Гусейн Джавид создал новый стиль и форму психологической и философской драмы, оказал сильное влияние на формирование азербайджанской литературы XX века и развитие национального театра. Своими произведениями, в которых нашли отражение мотивы философской лирики, вопросы гуманизма и человеколюбия, исторические драмы, открыл новую страницу в литературе и драматургии Азербайджана. Гусейн Джавид отказывался отображать "достижения социализма", за что, подвергшись сталинским репрессиям, был сослан в Сибирь, где скончался 5 декабря 1941 года. Был похоронен в селе Шевченко Тайшетского района.

На вечере было отмечено, что, несмотря на все сложности, по инициативе великого лидера Гейдара Алиева в 1982 году произошло перезахоронение останков Гусейна Джавида на родине. Останки были перевезены на родину из далекой Сибири, а на его могиле в Нахчыване впоследствии был возведен грандиозный мавзолей. Были созданы Дом-музей Гусейна Джавида и Театр поэзии, также установлены памятники великому поэту в Баку и Нахчыване.

Богатая яркими образами драматургия Гусейна Джавида, которая сформировала эстетический вкус нескольких поколений и принесла новые достижения театральной культуре нашей страны, входит в золотой фонд азербайджанской литературы и вписана в летопись национального театра.

Одним из таких произведений является пьеса "Шейх Санан", которая поставлена режиссером, народной артисткой Джаннет Селимовой. Художник-постановщик – народный артист Таир Таиров, композитор – Фирудин Аллахверди.