В Баку пройдет выставка "Родной край – Азербайджан"

БАКУ /Trend Life/ - В Центре искусств "Хатаи" в Баку 19 декабря в 16.00 состоится открытие итоговой выставки республиканского детского художественного конкурса "Doğma Diyar - Azərbaycan" (Родной край - Азербайджан), сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Мероприятие приурочено ко Дню солидарности азербайджанцев всего мира, который отмечается 31 декабря. Конкурс организован Азербайджанской государственной картинной галерей и Центром искусств "Хатаи" при поддержке министерства культуры, министерства образования, Союза художников Азербайджана, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" и Исполнительной власти Хатаинского района.

Цель конкурса - стимулирование интереса подрастающего поколения к искусству, формирование художественного мышления, вкуса и творческих идей у детей и подростков, их воспитание в патриотическом духе.

На конкурс были представлены работы, посвященные теме патриотизма, любви к Родине. Отметим, что на участие в выставке более 1500 детей, подростков и молодежи представили свыше 2000 работ. Около 800 работ были выбраны для экспозиции.

Выставка пройдет 19-22 декабря.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az