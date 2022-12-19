Зрители в восторге: Новогоднее представление в Бакинской русдраме (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В канун нового года на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку было продемонстрировано новогоднее музыкальное представление "Новогодние каникулы Деда Мороза и его друзей", сообщает Trend Life.

Юные зрители, посетившие спектакль, были в восторге от увиденного, они активно участвовали в представлении вместе со своими любимыми сказочными персонажами, пели и танцевали с ними на протяжении всего показа.

Те кто не смог попасть на новогоднее представление, смогут посетить его 24 и 25 декабря, начало показа в 12:00 и 15:00, а также 3 января 2023 года в 15:00.

Необычной красоты действие развернётся перед маленькими зрителями, которые станут непосредственными участниками красочного представления.

Это грандиозное новогоднее музыкальное шоу, в котором зрителей ждут потрясающее световое оформление, спецэффекты, оригинальные и яркие танцевальные номера от всех героев представления, множество песен, а также яркие костюмы и декорации, реалистичные персонажи, и конечно же, счастливый финал. На сцене театра окажутся три Деда Мороза и Снегурочка.

Публика погрузится в незабываемую интерактивно-музыкальную программу при участии сказочных принцесс, эпатажных кукол LOL, отважного Аладдина и Жасмин, самых бесстрашных Бурундуков, сверхскоростного Соника, магического Микки Мауса, великолепной Эльзы и Олафа, Белоснежки и гномов, Алисы и Чеширского кота, всеми любимых героев Вселенной Марвел - Халка, Тора и леди Тор. Также зрителей ждет встреча с веселым Пикачу, принцессой Авророй, Малифисентой и многими другими героями любимых сказок и мультфильмов.

Отметим, что в фойе театра всех детей будут встречать и сопровождать различные сказочные персонажи, с которыми они смогут сфотографироваться бесплатно.

Справки по телефону (012) 493 00 63.

Билеты продаются во всех централизованных кассах города Баку, а также на сайте Iticket.az

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