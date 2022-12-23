Деятели культуры о Фикрете Вердиеве: Мастер тара, прекрасный друг и сосед (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Вчера в последний путь проводили прославленного тариста и педагога, народного артиста Азербайджана Фикрета Вердиева (2.09.1947-22.12.2022).

Фикрет Вердиев внес большой вклад в развитие национальной культуры и пропаганды искусства тара во всем мире, поделились впечатлениями с Trend Life известные музыканты, коллеги и друзья виртуозного исполнителя.

Рамиз Гулиев, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", народный артист, тарист: "Фикрет Вердиев был большим мастером искусства тара, прекрасным организатором и личностью с высокими человеческими качествами. Настоящим интеллигентом, профессионалом, играл душою и каждое его прикосновение к струнам тара отзывалось волшебными звуками, даря слушателям как в Азербайджане так и во время многочисленных гастролей в мире самые незабываемые впечатления".

В 1969 году Фикрета Вердиев создает в Гяндже Ансамбль народных инструментов "Гёй-гёль" и с большим успехом выступает не только в стране, но и за рубежом, удостаиваясь международных наград. В этом ансамбле выступали такие известные исполнители как Шовкет Алекперова, Зейнаб Ханларова, Рубаба Мурадова, Назакет Теймурова, Флора Керимова, Ильхама Гулиева, Ниса Гасымова, Сакина Исмайлова, Кямаля Рагимли, Ариф Бабаев, Ислам Рзаев, Джанали Акперов, Мамедбагир Багирзаде, Эльмира Рагимова, Баба Махмудоглу и другие. В 1977 году ансамблю присуждается статус – Государственный ансамбль песни и танца. В 1982 году вместе с Зейнаб Ханларовой и ее ансамблем совершает гастроли в более чем сорок стран мира.

Мохлат Муслимов, руководитель Ансамбля народных инструментов имени Ахмеда Бакиханова, народный артист, тарист: "Невозможно оценить вклад Фикрета Вердиева, воспитавшего плеяду именитых музыкантов и исполнителей, в развитие национального искусства тара. Несмотря на небольшую разницу в возрасте между нами я всегда говорил ему, что многому научился у него, в том числе как руководить коллективом. Я своим коллективом руковожу 28 лет, а он – более сорока лет и поверьте, это очень тяжелый труд. Он был настоящим мастером сцены, оставив после себя большое творческое наследие".

В 1990 году на базе ансамбля "Гёй-гёль" Фикрет Вердиев создает Гянджинскую государственную филармонию, а затем оркестр народных инструментов и камерный оркестр. Организует в Баку концерты Михаила Боярского и Мушарраф Акай. В 2001 году создает ансамбль песни и танца "Нефтчи" при Бакинском нефтеперерабатывающем заводе, в который привлекает таких исполнителей как Кенуль Хасиева, Айгюн Байрамова, Ровшан Бехджати, Самир Джафаров, Фейруз Сахавет, Сабир Абдуллаев, Теййуб Аслан и другие. Этот коллектив успешно выступает с многочисленными концертами.

Мансум Ибрагимов, руководитель мугам-группы "Карабах", кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", народный артист, ханенде: "Фикрет Вердиев посвятил свою жизнь развитию и пропаганде мугама и народных песен, много лет с успехом выступал во многих странах мира. Его мастерство игры восхищало зрителей, способствовало созерцанию любви к древнему азербайджанскому искусству. Во время выступлений в различных странах видели, как его выступления встречались овациями. Более того, он был прекрасным человеком, любил и всегда оказывал помощь окружающим, как прекрасный педагог уделял особое внимание молодежи и всегда искренне радовался их успехам. Несмотря на тяжелую болезнь до последних дней своей жизни не расставался с таром, и всегда будет жить в нашей памяти и сердцах".

Эльчин Гашимов, народный артист, тарист: "Фикрет Вердиев с большим мастерством и достоинством представлял тар во всем мире. Везде ему сопутствовал громкий успех, как в сольном исполнении, так и созданные им коллективы, которые дали нашей культуре признанных исполнителей и музыкантов. Особенно в деле сохранении и передаче будущим поколения искусства мугама ему принадлежит большая роль. Более того, его отличали высокие человеческие качества. Несмотря на славу и почтенный возраст он со всеми был очень искренним и дружелюбным, был для всех большим братом и другом".

Эльнур Ахмедов, заслуженный артист, кяманчист: "Внимание к молодежи, доброта к окружающим, мастерство на сцены Фикрета Вердиева были для всех ярким примером, когда в одном человеке были воплощены высокие душевные качества и профессионализм в сфере музыкального искусства. Азербайджан потерял большого мастера тара и личность, который своим жизненным путем является примером для многих поколений".

Фикрет Вердиев был прекрасным семьянином. он был женат на дочери великого исполнителя мугама Хана Шушинского, прямого потомка основателя Карабахского ханства Панах Али хана Джаваншира – Бейимханым Джаваншировой-Вердиевой, у него две дочери, один сын, четыре внука.

Тогрул Асадуллаев, заслуженный артист, кяманчист: "Фикрет Вердиев был не только большим мастером, но и потрясающим человеком. Во время гастролей все мы видели, как он заботится о каждом из нас, старался, чтобы для всех были созданы самые лучшие условия. Для меня было большой честью выступать вместе с Фикретом Вердиевым. Даже на концертах признанный мастер старался, чтобы именно молодежь была на аванссцене, развивалась и добилась успехов. Более того, мы были соседями, жили в одном здании, его все любили и уважали. Помню, как соседи во дворе собирались вокруг него и он делился своими интересными воспоминаниями. И, несмотря на то, был это взрослый человек, средних лет или ребенок, к каждому относился искренне с душою, по настоящему дарил свет людям. В последние месяцы, когда из-за тяжелой болезни он уже не мог выходить во двор, нам его очень не хватало. И теперь эта утрата с болью отражается в сердце каждого…"

Allah rəhmət eləsin