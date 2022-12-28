Народный художник Ариф Гусейнов презентовал картину "Мир Азима Азимзаде" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Доме-музее Азима Азимзаде презентована картина "Мир Азима Азимзаде", кисти народного художника Азербайджана, профессора Арифа Гусейнова, сообщает в среду Trend Life.

Азим Азимзаде (1880-1943) - основоположник азербайджанской сатирической графики, народный художник Азербайджана.

На мероприятии директор музея Ирада Азимзаде, народный художник Азербайджана Агаали Ибрагимов, заслуженный журналист Этибар Бабаев, искусствовед Зиярат Джабарова рассказали о вкладе Арифа Гусейнова в национальное изобразительное искусство.

Было отмечено, что Арифом Гусейновым создана серия работ, посвященных известным общественным личностям, деятелям культуры Азербайджана начала 20 века.

Выступившие подчеркнули, что в Доме-музее Азима Азимзаде хранятся ценные экспонаты, и картина Арифа Гусейного займет среди них достойное место.

"Можно сказать, что для художников Дом-музей Азима Азимзаде – место святое. Ведь мы - представители школы, которую своим творчеством и жизнью создал Азим Азимзаде. Мы его духовные ученики, выросшие на его работах", - отметил Ариф Гусейнов.

По словам народного художника, произведение "Мир Азима Азимзаде" он создал примерно год назад.

"На портрете Азим Азимзаде изображен в молодые годы. По бокам портрета – изображены образы из его работ . Для меня знаменательным фактом является то, что презентуя мою работы мы поставили ее на мольберт самого Азима Азимзаде. Для меня это большое счастье и огромная честь, что сотрудники музея приняли такое решение", - добавил Гусейнов.