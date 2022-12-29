Произведения Фикрета Амирова в исполнении молодых азербайджанских музыкантов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся вечер, посвященный 100-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова, сообщает Trend Life.

На концерте выступили президентский стипендиат Вургун Векилов (фортепиано), лауреаты республиканских и международных конкурсов Умида Аббасова (скрипка), Ислама Абдуллаева (сопрано), Рауф Абиев (скрипка), Хумай Гаджизаде (альт), Эльгюн Бабаев (контрабас) и Вагиф Гурбанов (виолончель).

В программе прозвучали произведения Фикрета Амирова - "Два экспромта", "Ноктюрн" из альбома "12 миниатюр", "Вальс" и "Элегия" из "Детского альбома", "Gülərəm gülsən", "Mən səni araram", "Мугам – поэма", "Баллада", "Танец любви", симфония "Низами" и другие.

Концертная программа с интересом была встречена слушателями, публика бурными аплодисментами выражала признательность молодым музыкантам.

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