Народный артист Азербайджана Эльчин Азизов выступит на сцене Израильской оперы

БАКУ /Trend Life/ - Солист Большого театра России, народный артист Азербайджана Эльчин Азизов примет участие в показе опер "Сельская честь" Пьетро Масканьи и "Алеко" Сергея Рахманинова на сцене Израильской оперы в Тель-Авив-Яффа, сообщает Trend Life со ссылкой на израильские СМИ.

Две одноактные оперы будут представлены в Израильской опере с 13 по 22 января 2023 года.

В опере "Алеко" Эльчин Азизов исполнит партию Алеко, в "Сельской чести " – Альфио.

"Сельская честь" будет представлена на итальянском языке, а "Алеко" исполнена на русском языке.