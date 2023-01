Фильм "Фабельманы" выиграл премию "Золотой глобус" в главной номинации

Кинолента "Фабельманы" (Fabelmans, 2022) Стивена Спилберга удостоилась премии "Золотой глобус" в категории "Лучший драматический фильм", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Трансляцию церемонии награждения вела во вторник телекомпания NBC.

Фильм Спилберга боролся за награду с кинолентами "Аватар: Путь воды" (Avatar: The Way of Water, 2022) Джеймса Кэмерона, "Элвис" (Elvis, 2022) База Лурмана, "Тар" (Tar, 2022) Тодда Филда и "Топ Ган: Мэверик" (Top Gun: Maverick, 2022) Джозефа Косински.

Победителя объявлял оскароносный режиссер Квентин Тарантино.