В Баку пройдет мультимедийное шоу "Дисней" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 25 февраля, в 12:00 и 15:00, состоится мультимедийное шоу "Дисней", организованный Art-East Media Group, сообщает Trend Life.

Концерт пройдет с участием самого профессионального и виртуозного творческого коллектива последнего времени, камерного оркестра "Авангарда", бросающего вызов лидерам отрасли и собирающего аншлаги на своих концертах. В этом грандиозном шоу герои сказок и самых известных мультфильмов предстанут перед вами во всей своей красе. Если вы хотите пережить ностальгические и волшебные моменты и надолго остаться под влиянием этих потрясающих эмоций в общении со знаменитыми героями под звуки живой и волшебной музыки, не пропустите наше шоу.

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