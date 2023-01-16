Бакинцы попали в мир музыкальных фантазий и грез (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Русском доме в Баку состоялся концерт участников проекта "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи) под названием "Зимняя фантазия" Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, сообщает Trend Life.

В ходе концертной программы выступили - Айлин Бабазаде (фортепиано), Айдан Насирли (фортепиано), Омар Бабирли (вокал), Аднан Керимли (ударные), Захра Зейналова (фортепиано), Давуд Рустамов (тар), Захра Рустамова (тар), Нармин Керимли (фортепиано), Наиля Новрасли (вокал), Эльмира Дадашева (скрипка), Айша Ализаде (фортепиано), Сура Руфат (скрипка), Гюляра Байрамова (фортепиано), Джалала Исмаилзаде (фортепиано, виолончель), Зумруд Мамедова (фортепиано), Нармин Гулиева (фортепиано), Фазиль Алишли (фортепиано). Концертмейстеры программы - Лала Багирзаде, Диляра Ахмедова, Светлана Ахмедова, Арзу Сафарова.

На вечере прозвучали произведения Фикрета Амирова,Тофига Гулиева, Евгения Гринько, Дмитрия Шостаковича, Иоганнеса Брамса, Пабло де Сарасате, Анри Вьётана, Астора Пьяццоллы, Раймонда Паулса, Хосе Фелисиано.

Исполненные произведения наполнили слушателей теплыми чувствами и эмоциями. Легкость и удивительное настроение вечера позволили публике окунуться в мир музыкальных фантазий и грез.

"Gənclərə dəstək" – проект, реализуемый Государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева, основной задачей которого является выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане. Этот проект - источник самых разных возможностей для реализации способностей и творческих идей. Автор идеи проекта - директор Филармонии, народный артист Азербайджана, известный пианист Мурад Адыгезалзаде, координатор - Айла Керимова-Закария.