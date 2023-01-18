В Баку состоялся конкурс искусств "Надежда" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре песни имени Рашида Бейбутова состоялся конкурс искусств "Ümüd" (Надежда), организованный Союзом молодёжи Азербайджана и Ассоциацией танца Азербайджана при поддержке Jam Group, сообщает Trend Life.

"Среди участников были представители регионов страны, что очень важно для развития различных направлений жанров в области искусства, в том числе танца. Поздравляю всех участников и желаю им успехов. В то же время я хотел бы поблагодарить руководителей школ за воспитание талантливых детей, подрастающего поколения, а также жюри - за справедливые оценки", - отметил президент Ассоциации танца Азербайджана Азиз Азизов.

Победители в разных возрастных категориях были отмечены в различных номинациях: baby (от 6 лет), child 1 (7-8 лет), child 2 (9-10 лет), yunior 1 (11-12 лет), yunior2 (13-14 лет), yunior 3 (15-16 лет), adults (17-25 лет), professionals (26 лет и старше).

Обладателем Гран-при стал ученик Интеллектуальной школы-лицея №49 Сабаильского района Баку Амин Гасанлы (ашугское искусство, преподаватель - Анар Алнагиев).