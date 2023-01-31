В рамках фестиваля "Gəncliyin səsi" пройдут концерты в филармониях Баку и Гянджи

БАКУ /Trend Life/ - 1-8 февраля в Баку и Гяндже при поддержке Министерства культуры Азербайджана пройдет IX фестиваль "Gəncliyin səsi" (Голос молодости), посвященный Дню молодежи Азербайджана.

В рамках фестиваля, концерты, организованные с целью выявления молодых талантов, поддержки их творческого развития, охватят различные учреждения культуры страны.

Так, ряд концертов в рамках фестиваля состоятся на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку и Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова, сообщили Trend Life в пресс-службе Академической филармонии.

Третьего февраля на сцене филармонии в Баку выступит Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижера Мустафы Мехмандарова. В вечере прозвучат произведения молодых композиторов - Айсель Азизовой, Тамиллы Ахадовой, Вусала Намазлы и Тофига Рзаева.

Шестого февраля в Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова состоится концерт участников проекта "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи). Солисты программы - президентский стипендиат Нармина Исмайлова (фортепиано), лауреаты республиканских и международных конкурсов Джалил Баширли (тар), Рубаба Акперова (ханенде), Гамида Адилова (альт), Джамаля Абдинзаде (фортепиано), Магомедали Пашазаде (кларнет), Наргиз Джаббарова (ханенде), Хумай Гаджизаде (альт), Нариман Масимов (фортепиано), Теймур Казимов (вокал), Вагиф Гурбанов (виолончель) и Сура Руфат (скрипка).

Восьмого февраля на сцене бакинской филармонии выступит Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Гара Гараева под руководством художественного руководителя и главного дирижера народного артиста Фахраддина Керимова.

Солировать будут президентские стипендиаты Фируза Бейлярова (фортепиано), Заррин Алиева (скрипка), лауреаты республиканских и международных конкурсов Джанель Наджафли (скрипка), Кянан Мамедзаде (скрипка), Айла Гасанова (фортепиано), Магомедали Пашазаде (кларнет), Нурлана Абдуллаева (вокал), Теймур Казымов (вокал), Зейн Джафаров (скрипка), Зюмрюд Ализаде (фортепиано).

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