Свободный дух… В Азербайджане снят фильм о Джафаре Джаббарлы (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" (AzTV) подготовило фильм о видном азербайджанском драматурге Джафаре Джаббарлы, сообщили Trend Life в отделе социальных медиа и связей с общественностью ЗАО.

Фильм под названием "Cəfər Cabbarlı: azad bir ruh" (Джафар Джаббарлы: свободный дух) входит в художественно-документальный цикл "Yad et məni" (Вспоминай меня) Творческой студии "Sabah".

При выборе названия фильма создатели обратились к произведению Джаббарлы "Azad bir quşdum" (Я вольная птица). В фильме рассказывается о проблемах в театре в последние годы жизни Джафара Джаббарлы, о решении драматурга после этого больше ничего не создавать. В киноленте показана встреча драматурга с Микаилом Мушфигом, в ходе которой Джафар Джаббарлы рассказывает ему о ситуации в театре и обвинениях в свой адрес.

Режиссер-постановщик фильма – Сирадж Мустафаев, второй режиссер – Рамина Гараева, автор сценария - Сеймур Шахбаззаде.

Автором идеи проекта "Yad et məni" является народный артист Рамиз Гасаноглу.