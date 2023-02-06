В Баку пройдет цикл встреч "Искусство как фитнес для мозга" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку 8 и 9 февраля будет организован цикл встреч "Искусство как фитнес для мозга", сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

"У современного человека есть уникальный инструмент для расширения мировоззрения - это мир изобразительного искусства. Погружаясь в его великие идеи, мы имеем возможность тренировать свой интеллектуальный и культурный потенциал", - отмечено в сообщении.

В ходе первой встречи состоятся обсуждения на тему силы искусства и его влияния на человека. Гостей мероприятия ознакомят с исследованиями, которые объясняют механизмы воздействия на эмоциональное и интеллектуальное состояние человека, а также на примере картин Сандро Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, Альбрехта Дюрера, Рембрандта будет рассказано о разных способах мышления и видения окружающего мира.

Встреча поспособствует усилению процесса генерирования ее участниками новых идей, активизации креативного видения, их эстетическому и интеллектуальному обогащению.

Спикером мероприятия выступит украинский искусствовед, психолог, художник Юлия Тарасенко.

Организаторы мероприятия - НПО Arts Council Azerbaijan совместно с Art-ExpertSchool и Фондом 100-летия мирового кино, Клуб интеллектуального досуга.

Место проведения мероприятия – Дом кино в Баку (адрес: улица Гасана Сеидбейли,18). Телефон для справок +99 450 314 60 90.

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