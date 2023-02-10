В Баку презентованы издания, посвященные Гусейну Джавиду (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальной библиотеке Азербайджана в Баку состоялось мероприятие, посвященное 140-летию со дня рождения видного поэта и драматурга Гусейна Джавида (1882-1941), сообщает Trend Life.

На мероприятии, организованном Министерством культуры Азербайджана, Национальной библиотекой и Домом-музеем Гусейна Джавида, были презентованы издания "Hüseyn Cavid: Biblioqrafiya" (Гусейн Джавид: Библиография) и "Hüseyn Cavid: Biblioqrafik göstərici" (Гусейн Джавид: Библиографические указатели).

В мероприятии приняли участие видные ученые, литераторы, деятели культуры. Среди них - президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Иса Габиббейли, депутат Милли Меджлиса, академик Низами Джафаров, народный писатель Эльчин и другие.

В своих выступлениях участники мероприятия отметили, что подобно тому, как Джалил Мамедгулузаде основал литературную школу "Молла Насреддин", Мирза Алекпер Сабир – школу сатирической поэзии, Гусейн Джавид считается основоположником романтизма, стихотворной драмы в азербайджанской литературе.

В этом смысле многогранное и богатое творчество Гусейна Джавида составляет новый и важный этап в многовековой истории азербайджанской литературы.

На презентации было подчеркнуто, что изданные книги являются большим вкладом в дело изучения творчества Гусейна Джавида.

В заключение гости ознакомились с книжной выставкой "Ədəbiyyatımızın əbədiyyət rəmzi – Hüseyn Cavid" (Вечный символ нашей литературы – Гусейн Джавид), а также подготовленной сотрудниками Национальной библиотеки электронно-информационной базой, посвященной видному поэту и драматургу.